Humorista, actor (también de doblaje), imitador, guionista y ahora pregonero del Carnaval de Badajoz. José Mota (Montiel, Ciudad Real, 1965) atiende a este diario por teléfono mientras se dirige caminando a visitar las bodegas González Díaz en Jerez de la Frontera (Cádiz). Lo acompañan los también humoristas y actores Florentino Fernández ySantiago Segura, con quienes está de gira con la obra ‘El sentido del humor: Dos tontos y yo’. Mañana viernes (20.30 horas), José Mota subirá al balcón del ayuntamiento pacense para abrir oficialmente la edición de 2023 de la fiesta que más se vive en Badajoz, declarada desde el año pasado de Interés Turístico Internacional.

-¿Cómo surgió la propuesta de ser el pregonero del Carnaval de Badajoz? ¿Lo tuviste que pensar?

-Cómo me lo voy a pensar. Me lo pensé cero coma. Porque se trata de Badajoz y de Extremadura, que es una tierra prima hermana de Castilla-La Mancha. Como sabes yo soy castellano.-manchego y siempre he sentido a Extremadura como una tierra cercana a mí. Tenemos muchas cosas en común Castilla la Mancha y Extremadura. Te contaré que desde hace 15 años trabaja conmigo como coordinador de guión de mis programas José María Lorite, un poeta de Almendralejo. De hecho va a estar acompañándome en el balcón del ayuntamiento. Por eso desde el punto de vista personal me ha hecho muchísima ilusión que me lo hayan ofrecido, por los años que llevo compartiendo parte de la cultura extremeña con vuestro paisano Chema.Es una doble ilusión. Ser pregonero es un honor. Estoy superfeliz.

-En Badajoz tu pregón ha generado muchas expectativas y estamos encantados.

-Yo más. De verdad que me hace muchísima ilusión. No lo digo por quedar bien en la entrevista. Siento a Extremadura como a Castilla- La Mancha. Tenemos muchas cosas en común. A ambos pueblos nos queda mucho por conseguir y por luchar. Yo creo que nos une todo el futuro que nos espera maravilloso. Seguro. Tendremos que hacernos oír, pero creo mucho en el futuro de nuestros pueblos.

-Estamos muy orgullosos de nuestra tierra pero quizá somos demasiado conformistas.

-Es por nuestra manera de ser. Somos como quijotes. No se presta la atención debida a la maravillosa tierra que tenemos y es el momento de mirar por nosotros y de darnos cuenta de nuestra grandeza, de todo lo grande que nos une.

-¿Te vas a preparar el pregón o improvisarás?

-Lo tengo preparado. He hecho una cosita simpática. Me dijeron el tiempo más o menos del que dispongo y me he adaptado. Lo llevo escrito, más lo que pueda surgir de improvisación.

-En el balcón consistorial se ha visto y oído de todo.Desde Mario Vaquerizo que el año pasado no preparó nada y lo traicionaron los nervios, a Carlos Latre, que trajo a Badajoz a muchos de sus personajes. ¿Mañana van a acompañarte alguno de los que interpretas?

-En el pregón estaré yo y dentro de mí, todos los personajes. Algo diré, desde luego. Estoy intentando conseguir el disfraz para ir vestido como dios manda.

-¿De qué te vas a disfrazar?

-De algo que tiene que ver con la tierra. Es una sorpresa. Ya lo veréis allí. Más o menos lo tengo preparado.

-¿Tienes pensado quedarte esa noche en Badajoz?

-Si, yo creo que esa noche me quedo allí y regreso por la mañana a Madrid porque tenemos actuación en Guadalajara con Santiago y Florentino.

-¿Conoces el Carnaval de Badajoz y cómo se vive?

-Me he informado y me he quedado flipando. Cuando te imbuyes y conoces la grandeza del Carnaval de Badajoz, flipas. Me he quedado impresionado y espero compartir con vosotros el momento en el balcón y después. Es muy especial para mí.

-Después del pregón se celebrará en el teatro López de Ayala la final del Concurso de Murgas. En ediciones anteriores, algunos pregoneros se han acercado. Este año ha habido agrupaciones que te han mencionado en sus letras, sobre todo para criticar tu caché.

-Hay que formar parte y el que hace humor también tiene que tener humor con uno mismo. Estoy encantado.

-Está viviendo un gran momento profesional, con dos películas a punto de estrenar, gira de teatro y programas en prime-time. El pregón es el culmen, ¿no?

- Totalmente. Me parece la mejor manera de empezar el año. Ha sido muy especial. Me lo comunicaron en Madrid y dije: voy de cabeza a Extremadura. Siento vuestra tierra como mía, de verdad. No lo digo por quedar bien. Como castellano-machego creo que tenemos muchísimas cosas en común.

-Sabes que mañana en la plaza de España habrá miles de carnavaleros pendientes de ti. El año pasado se reunieron más de 8.000 personas y este año se prevé que sean muchas más. ¿Cómo te gustaría que se recordase tu pregón?

-Quiero que la gente se lo pase bien, que estemos a gusto y que demos el chupinazo del comienzo del Carnaval lo más felices posible. Que la gente lo recuerde con una sonrisa.