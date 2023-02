La voz de alarma la han dado varios pacenses en redes sociales: la procesionaria ya está aquí. Vecinos de Antonio Masa Campos, Pardaleras y Las Vaguadas alertan de la presencia de este insecto que es peligroso para el humano y puede llegar a ser mortal en los canes. Su aparición no sería reseñable de no ser porque no es normal verlo en febrero sino en primavera, época en la que suelen proliferar.

La situación está directamente relacionada con las temperaturas de este invierno. «La media regional ha sido 3,1°C más alta que la temperatura de referencia», detalló Marcelino Núñez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, en el último resumen climático del año publicado por la organización. La referencia a la que alude es a la temperatura media del periodo comprendido entre los años 1981 y 2010. Gonzalo Albarrán, biólogo de rescate, señala que «la actividad normal de las orugas se produce con temperaturas entre 0 y 25 grados centígrados». Las larvas se crían dentro de un bolsón parecido a una gran telaraña que cuelga de los árboles, sobre todo de los pinos. «Cuando la temperatura dentro del bolsón supera los 20-25 grados, las orugas se vuelven activas. Este invierno ha sido más cálido de lo normal por lo que la actividad de las orugas es mayor» dice el biólogo. Según explica Albarrán, las larvas están cubiertas de pelos urticantes que se desprenden y flotan en el aire, provocando irritación en oídos, nariz y garganta en los humanos y síntomas peores en otras especies como los perros. Dichos pelos están provistos de puntas que actúan como pequeñas flechas que se clavan sobre las superficies corporales y que contienen thaumatopina, la toxina que provoca estos síntomas. ¿Por qué es más peligrosa en animales que en humanos? En realidad no lo es, el efecto es muy similar. Los humanos sabemos que no se debe tocar una oruga procesionaria pero los animales, sobre todo los perros, se sienten atraídos por las hileras y terminan molestándolas con el hocico o con la lengua. Esto provoca reacciones de defensa por parte de los insectos, liberando estos pelos urticantes que contactan con la piel, lengua y mucosa oral originando una reacción alérgica. Los síntomas Gloria Marabé, veterinaria de la clínica Marabé, explica que la presentación de síntomas es siempre inmediata. Los casos de contacto leve se pueden detectar si observamos que el perro tiene hipersalivación o se frota el morro contra el suelo. Si el contacto es más grave se puede inflamar la boca del animal e incluso causar heridas o cambiar el color de la lengua a color violáceo. A medida que pasan los días puede necrosarse y desprenderse parcialmente. En este último caso, el estado general de la lengua está afectado y los animales quedan imposibilitados para comer beber de forma normal. «Es importantísimo que cuando veamos que nuestro animal hipersaliva o tiene síntomas de haber estado en contacto con procesionaria acudamos de inmediato al veterinario. Es motivo de consulta de urgencia» explica Marabé. La concejalía de Medio Ambiente de Badajoz ha confirmado a este medio que está en marcha un plan de combate contra el insecto. En breve se comenzará a colocar trampas para procesionaria en los pinos de la ciudad. Se trata de unos aros alrededor del tronco del árbol para evitar que las orugas que desciendan por el mismo lleguen a tocar el suelo.