La segunda noche de murgas mostró un nivel muy parejo que solo rompió una extraordinaria y delirante actuación de Los Camballotas. Una murga que ha hecho una actuación de la que puedes seguir riéndote aún varios años después de ver la actuación. Muy buenos y reivindicativos sus paisanos, Los 3W, que tenían ganas de desquitarse tras la sanción con la que le restaron puntos para después recuperarlos. Muy remozada actuación de Marwan, que mejoró ostensiblemente las prestaciones que había dado en preliminares. Mirinda y Espantaperros tienen complicado acceder a la final, pese a que hicieron buenos pasodobles.

Los 3W tiran de artillería tras la polémica

La murga de Olivenza era uno de los atractivos de la noche. Pero desde el principio ya hicieron una declaración de intenciones, ya que en la presentación, dispararon los primeros dardos hacia la polémica decisión del jurado que le restaba una cuarta parte de los puntos que luego fue revocada. La emoción se puede sentir en sus pasodobles. El alcalde de Olivenza, Manuel González, presenció desde el patio de butacas su actuación en una noche con dos murgas de esta localidad en el López. Se trata de una murga que logró el triunfo en 2011 y que quiere dar un paso adelante tras varios años alternando la antesala de finales con estar sobre las tablas del viernes de Carnaval sin acercarse a los primeros puestos. Para ello, han improvisado algunas 'armas', como disparar contra el jurado diciendo "ha muerto de infección porque le han quitado los puntos antes de tiempo", en clara alusión a la sanción que recibieron este fin de semana. Además, se les escuchó cambiar el estribillo, algo poco usual, en busca de puntos.

Marwan lo bordan sobre las tablas

La verdad es que su tipo de hijos de sastre le viene muy bien a esta murga que esta noche de semifinal porque lo han bordado. Han destacado, entre otras muchas cosas, por un emotivo pasodoble de una agrupación histórica que rindió homenaje a sus primeros integrantes que se subieron a las tablas a cantar. Se produjo uno de los momentos más emocionantes que terminó en uno de los aplausos más largos e intensos de un patio de butacas que se puso en pie y de un Juan Pablo Fariña que no pudo contener su gesto emocionado. Pese a ser una murga con solera, últimamente no está entre las quinielas. No obstante, están haciendo méritos muy serios para meterse en la final y pelear por estar arriba. Actuación de mucho nivel. Han introducido novedades en el popurrí, dónde han ironizado con el pase de tres murgas más a semifinales. Muy serios, críticos y emotivos.

Los pasodobles de Los Mirinda pueden no bastarles

Los Mirinda han sido durante los últimos años una murga habitual en la final. Pero lo cierto es que, pese a provocar carcajadas en momentos puntuales, se ha notado muy frío al público y una falta de conexión. Veremos si les da para estar en el top 8 que le haga actuar el viernes tras el pregón. Eso sí, han tenido un momento álgido en su actuación. Es una agrupación con un humor muy marcado, pero a la hora de entonar los pasodobles no fallan. Serios, críticos y afinados. Le hablan al abandono que sufre Badajoz y critican a Sánchez por pactar con Bildu. El público aplaudió su cuplé a José Mota.

El Don Juan de tus detalles, mermado en esta actuación

Tras el descanso, fue el turno para El Don Juan de tus detalles, la agrupación que llega desde El Puerto de Santa María. Lo ha hecho llegando con un escaso margen, sin descanso y con cuatro integrantes menos que en preliminares. Para ellos ha sido un marrón pasar de ronda. Y durante su estancia en las tablas se han despedido diciendo que "su corazón se quedaba en este teatro". Ya han tenido suficiente en la prueba de este año. Han demostrado que sus cuidadas voces dan para mucho. Pero lo más emotivo para ellos ha sido el esfuerzo de estar aquí. No sólo han introducido novedades en un escenario pobre de detalles, sino que también han cambiado parte del repertorio libre. Cambian dos cuartetas durante esta noche de semifinales, dónde le cantan a la tierra andaluza. El público se lo agradeció con un atronador aplauso.

Los Camballotas: una actuación para verla en bucle

Da igual las veces que escuches esta actuación. Siempre te vas a reír. Un repertorio desternillante. Durísima crítica envuelta en muchas risas. Pasodobles al machismo y a mantener un concurso para gente de Badajoz. En los cuplés repartieron para todos. Desde la murga de Cádiz, al pregonero y hasta al Rey emérito. No paran. Son 20 minutos encadenando una tras otra. Puede ser su actuación más completa. Es muy poco probable que haya ocho actuaciones mejores en este concurso. Y eso debería convertirles en finalistas de pleno derecho. En una noche tan larga como la del viernes no pueden faltar.

'Guti', invitado especial al concierto de Los Espantaperros

No suenan nada mal estos Fraggle Rock que encarnan Los Espantaperros. Alejandro Pajuelo 'El Chino', les ha preparado un decorado que culmina una buena puesta en escena. Emotivo su pasodoble a sus propios hijos, cantera del Carnaval, y a su integrante Marga, que es la que hace posible que todo siga funcionando. En una actuación prácticamente calcada a la de preliminares, en la que agradaron sin llegar a enamorar, surgió la mayor sorpresa durante en repertorio libre: la irrupción de Francisco Javier Gutiérrez 'Guti', titular de Festejos.