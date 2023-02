Años llevan los vecinos del entorno del Rivillas quejándose de los malos olores de aguas residuales que tienen que soportar. Años lleva el Ayuntamiento de Badajoz anunciando una solución, que inicialmente iba a asumir la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) y que finalmente va a acometer el consistorio pacense. El ayuntamiento acaba de sacar a licitación la reforma de la estación de bombeo de agua residual Ebar Norte por 1.440.263 euros, con un plazo de ejecución de 8 meses, aunque el concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, cree que será inferior y que los trabajos podrían desarrollarse en verano, que es la época más adecuada dado que no hay caudal.

La estación de bombeo de la margen derecha del Rivillas recoge los vertidos procedentes del colector de San Roque y de Ronda Norte, que a su vez transporta de la estación de Cerro Gordo, para impulsarlos hasta la arqueta de rotura de carga junto al pozo de arranque del colector de 2.200 milímetros de diámetro de la margen izquierda del Guadiana. Los vertidos que se producen al cauce del arroyo son habituales debido principalmente al atasco de las bombas por fibras. Las bombas son además excesivamente grandes, calculadas para avenidas de agua y cuando no llueve no funcionan bien porque tienen tanta capacidad que no arrancan y se pone en carga toda la tubería. Además, el bombeo carece de pretratamiento, pues no tiene rejilla ni cucharas bibalvas para sacar los residuos, lo que provoca que todo lo que arrastra el agua entra en las bombas y se atascan. Otro inconveniente es que siempre que llega se tiene que bombear, lo que supone mucho gasto de energía. Tampoco está cubierta con un edificio, por eso huele más.

La solución pasa por colocar bombas de tamaño adecuado al agua que entra, habilitar una caseta cerrada y realizar el tratamiento previo para que el agua llegue más limpia. Desde la estación de bombeo se hará una doble conexión hasta la arqueta donde empieza el colector de 2.200 milímetros. Por un lado, se bombeará el agua cuando haya mucho caudal, que será cuando llueva bastante. Al mismo tiempo, habrá otra conexión por gravedad, porque está más baja y hay cota suficiente, de manera que cuando no haya caudal, se ahorrará el bombeo. Ahora se bombea todos los días. Cuando las lluvias sean abundantes, existen aliviaderos antes de llegar a la estación.

El concejal apunta que el presupuesto de esta actuación es tan elevado por el coste de los materiales. Solo la tubería de acero cuesta 4.430 euros el metro (se van a colocar 23), los dos grupos motobombas, 137.000 euros y 80.000 el cuadro eléctrico. Urueña asegura que con esta actuación se solucionará el problema de malos olores pues el agua entrará por gravedad continuamente y además existirá pretratamiento.