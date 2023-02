Suena a tópico a estas alturas, pero la primera semifinal comenzó con mucho nivel. Los Chungos han puesto toda la carne en el asador para regresar una final que se les resiste desde hace ya seis años. Demasiado para una agrupación que rozó el triunfo en 2014. Al Maridi, aunque no se hayan cambiado de traje como hace tres años, han demostrado por qué las semifinales es su ronda favorita. Las Chimixurris, por su parte, dejan claro que no se conforman con un podio y quieren algo más. En otro escalafón están De Turuta Madre y Yo No Salgo, que conectan con el público y se divierten a lo grande, pero es complicado que les dé para llegar a la final. Los Guadalupines cuajan una histórica actuación siendo la primera murga de cantera que se sube a las tablas en semifinales.

