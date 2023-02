Los nervios son los mismos sobre en el escenario. La emoción les desborda igual que a los adultos cuando baja el telón. Los niños de 12 centros educativos de la provincia se dieron cita ayer en el teatro López de Ayala para, con los coloretes en la cara, sacar una sonrisa al patio de butacas... aunque también se pudo ver alguna lágrima de padres emocionados.

No hay descanso los días de Carnaval. Si el viernes por la noche se apagaban las luces para los adultos, ayer sábado se encendían para los pequeños murgueros en horario de mañana y tarde. Fue un día especial: volvieron al teatro López de Ayala tras la pandemia (en la pasada edición actuaron en un escenario que se colocó en la plaza Ata en verano). «Los niños están muy emocionados por poder cantar aquí y nos lo dicen en los ensayos. El teatro para ellos es igual de importante que para los adultos, le ponen una ilusión... para ellos el premio más grande es pisar este escenario» relataba David Rodríguez, uno de los coordinadores del proyecto Aulas de Carnaval.

Mientras se producía esta conversación, en el escenario terminó de cantar la murga de Azuaga, la única que no es de Badajoz. «¡Qué diferencia se nota de hacerlo en los ensayos a aquí!», le gritaba emocionado Manuel a su compañera Silvia. Ellos son alumnos de la Escuela de Música de la localidad, tienen experiencia sobre los escenarios, pero no sintieron lo mismo que en otras ocasiones. «Es la primera vez que subimos a cantar como murga. Sí que hemos dado conciertos en nuestro pueblo, ¡pero no es lo mismo!» apostillaba Silvia. «Se trata de que haya diversidad, hay niños que son músicos y otros que no tienen ni idea de melodías. En Aulas de Carnaval intentamos crear aficionados, no murgueros. Cada centro educativo tiene su realidad social y nosotros nos adaptamos a ella, para nosotros todos los niños son iguales de importantes» señaló Luis Rodríguez, otro de los coordinadores.

Este año ambas categorías, infantil y juvenil, se celebraron bajo el formato certamen, sin concurso. Dió igual, el patio de butacas se llenó: esta cita ya tiene sus propios seguidores. El futuro de las murgas está en buenas manos.