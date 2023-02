Se cierra la primera fase del concurso de murgas y al final de la noche se conocerá el nombre de los grupos que pasan de ronda. Este año no se hará con la tradicional pantalla en San Francisco sino que serán los propios miembros del jurado los que salgan al balcón del teatro López de Ayala a dar los resultados.

Las entradas para disfrutar de los tres días de semifinal se venderán mañana sábado en la taquilla de la plaza de toros en horario de 9.00 horas a 14.00 horas.

Antes de eso, las cuatro últimas murgas que faltan por actuar presentan su repertorio:

Sa Tersiao, ‘El partido popular’

Este grupo de amigos talaveranos lleva desde 2018 juntándose para cantar. El año pasado no pudieron salir al teatro porque a poco tiempo de acabar el año tuvieron que estar un mes sin ensayar debido a la pandemia. Se les echó el tiempo encima para el López de Ayala pero trajeron a las calles su proyecto ‘Cara al sol’, actuación en la que representaban a unos jornaleros del campo que trabajaban sin descanso. Para este año han introducido pocos cambios en el grupo porque su objetivo es mejorar poco a poco en el concurso y para ellos prima la amistad antes que una buena clasificación. Sa Tersiao es de esas murgas que hacen falta en el Carnaval de Badajoz: con buena base y sonido clásico, con cosas a mejorar pero con trayectoria por delante que les dará experiencia. Esta noche presentan su apuesta para 2023, ‘El partido popular’.

A Contragolpe, ‘Pedro el torpe’

Su última actuación, ‘Secreto de sumerio’, no les dio el resultado que quizá ellos esperaban pero quieren tomarse la revancha con su proyecto de este año. Dicen que «con el nombre ya se explica solo», ¿estarán jugando al doble sentido o realmente está tan claro como indica? Es una murga que tiene muchos adeptos en el Carnaval de Badajoz y destaca por su particular humor, seña de identidad de A Contragolpe. Disfrutando de esta fiesta como grupo desde 2011, su primera semifinal llegó de la mano de ‘Kiko Tomate’ y desde entonces no se han bajado de esa fase, aunque ellos mismos creen que el punto de inflexión de la murga fue el año 2016, cuando presentaron a un tipo glotón y carnavalero en ‘Abajo el régimen’. Rozando siempre con la punta de los dedos los puestos de final, su objetivo es alcanzarla por primera vez. Este año reincoporan a sus filas a dos antiguos componentes para presentar ‘Pedro el torpe’.

La Castafiore, ‘Badajoz, lindo y querido’

En la pasada edición la pandemia impidió que esta murga, como tantas otras, pudiera actuar en el teatro. Vuelven con más ganas que nunca porque, aunque dicen que han tenido muchos factores que han dificultado el camino, no han disfrutado tanto en los ensayos de ningún otro año. Destacan por su calidad musical y la armonización de las voces en sus actuaciones, además de por sus letras afiladas. Debutaron en 2019 con un tipo de esclavas de don Carnal que las llevaba a colarse en semifinales y, fieles a su estilo, en 2020 presentaron a una profeta muy crítica en un mundo postapocalíptico bajo el nombre de ‘La Castafiore lo advirtió’. Esta noche inerpretarán la que será su tercera participación en el concurso de murgas. La propuesta para su vuelta al López de Ayala se llama ‘Badajoz, lindo y querido’.

Los Noveleros

Cierran el concurso de murgas los vigentes ganadores del mismo. Este grupo es de sobra conocido por ser la fusión de otras dos murgas punteras del Carnaval de Badajoz (Los Niños y Los Murallitas) por lo que su calidad es innegable. Los autores de este grupo, Chiqui y Regaña, son ya pareja de hecho en el Carnaval de Badajoz. Llevan desde 2016 participando conjuntamente en el concurso, cuando se presentaron como unos piratas recién bajados del barco que abordaban el López de Ayala. Desde aquella edición acumulan en su palmarés cuatro segundos premios, un quinto y el ya nombrado primer premio del año pasado bajo el nombre de ‘Este concurso lo vamos a ganar’. Profético. Este año recuperan dos caras conocidas de esta fiesta: Pewee (antiguo componente de Los Niños) y Luis Maya (miembro durante años de La Caidita y también de este mismo grupo). Con ustedes, Los Noveleros.