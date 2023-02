La aplastante victoria de la candidatura independiente Ciem sobre la patronal (Coeba), que no ha obtenido ninguna vocalía en el plenario de la Cámara de Comercio de Badajoz tras las elecciones celebradas el jueves, ha avivado aún más el enfrentamiento entre ambas posiciones. Según Mariano García Sardiña, presidente en funciones de la Cámara y candidato de Ciem para continuar en el cargo, los abrumadores resultados obtenidos por esta lista independiente (27-0) ponen de manifiesto que «estamos ante un fin de ciclo de Coeba, una organización que en su día llegó a ser una gran patronal y que hoy ni es representativa ni democrática y es una patronal fracasada». «Si yo obtuviera esos resultados, dimitiría de todos mis cargos», dijo, sin señalar la nadie.

Se da la circunstancia de que el actual presidente de Coeba, Javier Peinado, está en funciones y sigue retrasando la convocatoria de elecciones en la patronal, a pesar de que hay una sentencia que lo obliga, una situación que podría haber influido en los resultados en la Cámara. Pero García Sardiña no quiso ligarlo y achacó la victoria de Ciem al trabajo de los últimos años en la Cámara y a haber reunido a un grupo de empresarios «que son líderes sociales».

García Sardiña compareció ayer ante la prensa a primera hora acompañado de buena parte de los integrantes de su candidatura, para valorar que la jornada electoral «se convirtió en un día histórico para la representatividad empresarial de la provincia» por la victoria «incontestable» de la lista independiente, que obtuvo el 86% de los votos. También destacó que un grupo de empresarios haya sido capaz de unirse y ponerse de acuerdo «por primera vez en Extremadura» para formar una candidatura independiente, «sin recursos ni medios, porque no tenemos estructura ni aparato, como sí tiene Coeba». Y con ello, «no solamente hemos ganado, hemos arrasado», lo que para García Sardiña «tiene muchísimo mérito», pues significa que cuando desde la sociedad civil empresarial se quieren propiciar cambios, «se consigue».

Peinado también valoró los resultados y reconoció que no esperaban que sus oponentes arrasasen «porque cuando uno se presenta a unas elecciones es con vocación de ganar». Lo que más le «preocupa» es la «bajísima participación» (7,43%), porque «pone de manifiesto que había que conseguir que la Cámara fuese mucho más cercana y las empresas la considerasen como propia».Peinado comentó que han detectado que incluso hay empresarios que no sabían que podían votar en estas elecciones. Según el presidente de Coeba, los datos electorales tienen todavía mucho recorrido, pues recordó que ha habido más de 1.300 votos por correo introducidos en urnas que están pendientes de «una investigación criminal» por un juzgado de Mérida que aún la tiene abierta, por una supuesta falsedad documental. Asimismo, alertó de que en la modalidad de voto para las empresas jurídicas, tres personas que no son empresarios han votado en representación de 1.000 empresas, «en lo que vamos a intentar indagar» y sobre el que existe un recurso pendiente de resolución sobre esta modalidad de voto. Serían por tanto 2.300 votos que se cuestionan «y veremos el recorrido que tendrán», pues si se anulan, el resultado sería «totalmente distinto». Además, denunció que toda la estructura de la Cámara de Comercio haya estado «al servicio» de la otra candidatura de «manera torticera». Así, según Peinado, el jueves había empleados de la Cámara entregando en las mesas electorales sobres e incitando el voto a favor del actual presidente en funciones.

Sobre las manifestaciones de García Sardiña acerca de la situación de Coeba, Peinado manifestó que igualmente, si estuviese en su lugar habría dimitido hace dos años «cuando hizo el transfuguismo». «Yo no tengo previsto dimitir porque son elecciones a la Cámara de Comercio, donde no me presentaba personalmente, sí había una candidatura apoyada desde Coeba, de la que asumo toda responsabilidad, pero no se puede empezar a cuestionar la representatividad, porque Coeba en la provinica y la Creex en la región aportan el 15% del tejido empresarial, mientras que García Sardiña no ha llegado ni al 6% de los votos del censo», le recriminó.