La música que se escuche en las calles en Carnaval será la de los dj en San Francisco y en la plaza de España, la animación en el paseo Fluvial y la de las comparsas, murgas y artefactos. Los bares podrán sacar barras fuera de sus locales pero sin hilo musical ni actuación o espectáculo alguno, como ya se hizo el año pasado.

Así lo confirmó ayer el concejal de Ferias y Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez, tal como recoge el Bando de Carnaval, que también se publicó ayer la web del ayuntamiento. En las barras exteriores no se podrán realizar barbacoas y los alimentos deberán proceder cocinados del interior. Salvo el Martes de Carnaval en San Roque, donde el horario se amplía a las 18.00 horas, porque después no habrá entrega de premios en San Francisco, que se pospone al sábado siguiente. En cuanto al botellón, el permiso es generalizado pues está autorizado beber en la calle desde el momento en que los bares sacan sus barras al exterior. Por otro lado, está prohibido que cierren sus aseos «bajo ningún pretexto», según recoge el bando.

Respecto a los horarios de la hostelería, el ayuntamiento ha solicitado a la Junta que el primer fin de semana, incluido el lunes, se amplíe hasta las 8.00 de la mañana, dejando cuatro horas para facilitar el trabajo del servicio de limpieza (hasta las 12.00) y el segundo fin de semana (viernes y sábado) dos horas más en función del horario autorizado para cada establecimiento.La Junta determinará horarios especiales para Badajoz y Navalmoral de la Mata.

Gutiérrez compareció tras la reunión de la Junta de Seguridad Local, en la que intervienen todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, los bomberos, Protección Civil y Cruz Roja. La Policía Local de Badajoz cubrirá 462 servicios (380 son ordinarios y 82 extraordinarios, ninguno voluntario), además de otros 135 por parte de agentes que participan en el Curso de Intervención Policial en Grandes Eventos, procedentes de Granada, Pamplona, Lorca, Ibiza y San Sebastián de los Reyes. Gutiérrez recordó que también la Policía Local de Badajoz acude a otras poblaciones, la última vez a Pamplona. La presencia de agentes foráneos representa el 22,6% de los servicios que se van a prestar este Carnaval por parte de Policía Local. La Policía Nacional, por su parte, realizará 235 servicios y, la Guardia Civil, más de 90, principalmente en las entradas y salidas de la ciudad con controles de velocidad y de alcohol y drogas. El concejal destacó que «la seguridad está garantizada pues la disposición de todos los mandos está más que demostrada», según se puso de manifiesto en la Junta de Seguridad.

Las zonas carnavaleras se amplían en esta edición con cortes de tráfico que se irán adecuando a la afluencia de público. Este año el programa del Carnaval se prolonga 10 días y entre las principales novedades está la gala de entrega de premios en el auditorio Ricardo Carapeto entre las 14.00 horas del sábado 25 a las 6.00 de la madrugada del domingo 26. El acceso al parque Infantil no se permitirá por el tramo cubierto desde Castelar y no se podrá entrar con bebidas, pues se instalarán barras. No así en el paseo Fluvial, que se cerrará al tráfico.