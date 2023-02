El acto que quedó en suspenso en octubre, cuando el PP no dio por buenas las intenciones del entonces coordinador local, Antonio Cavacasillas, se retoma esta tarde. A las 19.30 horas está prevista una comparencia pública para la presentación de la estructura local del partido con la presencia de la presidenta regional, María Guardiola, el vicesecretario nacional de Organización Territorial, Miguel Tellado, el ahora presidente local del PP de Badajoz, Antonio Cavacasillas, y el candidato a la alcaldía de Badajoz, Ignacio Gragera. Tendrá lugar en el hotel Zurbarán.

A diferencia de la convocatoria de octubre, que se preparó en el Complejo Alcántara, también un jueves por la tarde y que el PP suspendió in extremis, en aquel momento quien se postulaba como candidato a la alcaldía era Cavacasillas. El motivo oficial que adujeron para suspenderlo fue que desde Madrid hubieran querido asistir, pero problemas de agenda impidieron que nadie de Génova viajase a Badajoz. Lo cierto es que en el partido no se vio con buenos ojos la puesta en escena de Cavacasillas, cuando aún estaban abiertas las negociaciones para la designación del candidato a la alcaldía. También ocurrió que había integrantes del organigrama local del PP que no habían dado su consentimiento.