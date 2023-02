El acto de este jueves de los populares en Badajoz tenía que haber sido aquel que convocaron en octubre y suspendieron sorpresivamente dejando en entredicho al coordinador local y entonces candidato no oficial a la alcaldía, Antonio Cavacasillas. El PP convocó de nuevo a los suyos esta tarde para presentar la estructura local del partido. Pero de lo que menos se ha hablado ha sido del organigrama y se ha convertido en un acto de campaña electoral que ha servido para arropar a Ignacio Gragera, que hace menos de dos meses era alcalde por Ciudadanos.

La convocatoria estaba anunciada con la intervención de Gragera como candidato a la alcaldía, del presidente local del PP, Antonio Cavacasillas (cargo que no existía), del vicesecretario nacional de Organización Territorial, Miguel Tellado, y de la presidenta regional, María Guardiola. Estaba prevista a las 19.30 horas y empezó media hora tarde porque Tellado se retrasó. Los cuatro han entrado juntos en el salón del hotel Zurbarán donde sonaba desde hacía un rato la sintonía popular, que subió el volumen cuando hicieron su aparición: Guardiola en el centro, Tellado a su derecha y Gragera a su izquiera y detrás, Cavacasillas. Lo cuatro han alzado a la vez el pulgar en señal de victoria.

Aplausos en pie para Gragera. «Es un verdadero honor estar hoy ante vosotros, ante mi familia política», ha comenzado. Dicen que los amigos se eligen y que en la familia se nace. Al actual alcalde de Badajoz se le ha visto perfectamente integrado y todos los presentes han hecho lo posible para remarcar esta imagen de unidad. «Gracias por la confianza, el cariño y por la oportunidad que me brinda el PP para poder seguir trabajando por y para Badajoz, que es nuestro único objetivo», ha subrayado Gragera, que ha recibido aplausos cuando ha reconocido el mérito de los afiliados.

Todos los intervinientes han arremetido contra el PSOE, su principal rival. También lo ha hecho el alcalde que, aun siendo un recién llegado, ha alertado de que lo pacenses no merecen «las políticas nefastas del PSOE», ni volver a 1995, «a la época de ruina, de mangoneo, de corrupción y de escándalo». Según Gragera, el candidato socialista, Ricardo Cabezas, se comportaría como sus compañeros de partido de hace 30 años.

De toda la estructura local que se iba a presentar y que estaba ya conformada en octubre, Cavacasillas solo ha mencionado a los integrantes del comité de barrios y pedanías, nada del comité local ni del sectorial. Ni nombrarlos.

Para que no queden dudas, el presidente local ha dado la bienvenida a Gragera «a esta gran familia». Tellado ha rematado defendiendo que el PP quiere al frente de los ayuntamientos a gente que anteponga el servicio a las personas por encima de los partidos. «Gragera no se ha cambiado de partido, porque solo tenemos un partido: Badajoz», recalcó, por si a alguien no lo tenía claro.