Un hombre condenado a dos años de prisión por un delito de lesiones agravadas a su pareja y madre de sus tres hijos no ingresará en prisión, después del acuerdo alcanzado por la fiscalía, la acusación particular y la defensa, que dio lugar ayer a que la Audiencia Provincial de Badajoz dictase una sentencia de conformidad y acordase, con el beneplácito de las partes, que la pena de cárcel quedara suspendida al no tener el procesado antecedentes y no exceder los 24 meses. Si delinque en los próximos tres años, este beneficio se revocará y entrará en prisión de inmediato.

Además de los dos años de prisión por golpear a su mujer, ha sido condenado por un delito de coacciones leves, por el que se le han impuesto 20 días de trabajos comunitarios, y por otros dos de maltrato en el ámbito de la violencia de género, castigados cada uno de ellos con 56 días de labores en beneficio de la comunidad. Asimismo, se le prohibe que se acerque, durante los próximos 3 años, a menos de 500 metros de la víctima, a la que deberá indemnizar con 11.300 euros (2.300 por las lesiones sufridas y 9.000 por daños morales). El juicio por estos hechos, ocurridos en febrero de 2020, se iba a celebrar este miércoles, pero tras el acuerdo entre las partes, el tribunal se limitó a dictar la sentencia. La fiscalía solicitaba inicialmente 15 años y 9 meses de prisión para el procesado, al que, además de los delitos por los que ha sido condenado, imputaba otro de intento de agresión sexual a su pareja, unos hechos que la víctima negó desde el principio. De hecho, la acusación particular, en manos de Miguel Gallardo, en su escrito de calificación no acusaba al hombre por este delito, y sí por el resto, de los que el procesado, defendido por María José López Ordiales, se ha reconocido autor. Las partes han llegado a un acuerdo después de que el ministerio público retirara los cargos por agresión sexual en grado de tentativa y sustituyera el delito de coacciones graves por leves. «Los hechos son los que son, pero había una interpretación diferente por parte de la fiscalía y de la acusación particular y la sentencia de conformidad hace justicia sobre lo sucedido, porque existe una condena por cuatro delitos, y colma los intereses de la víctima», valoró Miguel Gallardo. Por su parte, la abogada de la defensa coincidió al considerar que ha habido una «mala interpretación» por parte de la fiscalía del relato de la víctima en cuanto a la acusación de intento de agresión sexual, pues, pese a que la propia perjudicada reiteró que los hechos no eran los narrados por el ministerio público en su escrito, se mantuvo la imputación de este delito a su representado. El condenado tenía una orden de alejamiento de su pareja como medida cautelar desde que fue detenido por estos hechos (no llegó a ingresar en prisión), pero mantiene el contacto con sus tres hijas menores.