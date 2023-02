Un total de 46.873 empresarios y autónomos de la provincia están convocados este jueves a las elecciones de la Cámara de Comercio de Badajoz. Para animar la participación se han repartido 16 colegios electorales por la geografía provincial y las urnas están abiertas desde las 9.00 hasta las 20.00 horas o antes de hoy a través del voto por correo, delegado o por representación. Las anteriores elecciones se celebraron el 19 de junio de 2018 y entonces la participación fue del 7,71%. El resultado fue que Coeba revalidó su liderazgo al obtener un 53% de los votos emitidos, frente al 33% de Optima y el 13% de Red Actiba. Los resultados de hoy no se conocerán hasta esta madrugada, según ha informado la propia Cámara.

En las elecciones a la Cámara de Comercio se elige a los 27 vocales que integran el pleno y existen nueve sectoriales. Aunque el censo es el mencionado, se da la circunstancia de que hay empresas que pueden votar en varias categorías según los tipos de actividades que desarrollen. En estas elecciones solo se presentan dos candidaturas: la de la patronal Coeba y la independiente Ciem. Esta última está encabezada, paradógicamente, por Mariano García Sardiña, presidente en funciones de la Cámara de Comercio, cargo que ocupa gracias al apoyo de Coeba. Desde hace semanas, ambas candidaturas mantienen un cruce de acusaciones que ha tenido su momento culmen con la presentación de una querella criminal por parte de Coeba.

García Sardiña ha ejercido su voto ante los medios de comunicación a las 10.00 horas. El todavía presidente en funciones del órgano cameral ha deseado que la jornada electoral se pueda desarrollar "en libertad" para que los empresarios y autónomos de la provincia acudan a los colegios a votar "la opción empresarial que estimen opourtuna". En su caso, como cabeza de candidatura de Ceim, ha defendido que esta lista es "muy abierta, con muchísimos empresarios representativos, una candidatura independiente, que no va bajo la bandera de ninguna patronal" y que aspira a ganar las elecciones. García Sardiña ha insistido en que la campaña de Ciem ha sido "en positivo, buscando siempre el futuro, mirando siempre para adelante, no para atrás ni para el lado". En esa línea, "tenemos muchos planes para seguir consolidando este proyecto de Cámara abierta, participativa y transparente que hemos conseguido implantar en estos cuatro años", ha manifestado.

La participación en anteriores convocatorias ha sido baja. Sardiña ha reconocido que suele serlo, aunque en Badajoz está "muy por encima" de otras cámaras, "en la que el empresariado está bastante implicado". Ha apuntado que hay que tener en cuenta que solo existen colegios en 16 poblaciones, que es un día laborable y que "no es sencillo movilizar a empresarios y autónomos en estas condiciones". El presidente en funciones ha aprovechado para hacer un llamamiento a la participación en esta jornada.

Respecto a la querella presentada por Coeba, Sardiña ha insistido en que se trata de "una cortina de humo, una estrategia para intentar tapar sus debilidades, no tiene recorrido de ningún tipo y al final lo que quieren es que no se vote, pero hoy afortunadamente están los 16 colegios abiertos, se está votando en toda la provincia de Badajoz, que es lo que nosotros queremos y los otros no quieren". Sardiña ha señalado que en ningún momento han temido que no se pudieran llevar a cabo estas elecciones porque la querella "no tenía fundamento de ningún tipo" y recuerda que ha habido varios intentos por parte de Coeba de paralizar las elecciones y todos han sido desestimados.

Por su parte, el presidente de Coeba, Francisco Javier Peinado, que ejerce de interventor en una de las mesas instaladas en la propia Cámara de Comercio, no ha querido hacer declaraciones pues no forma parte de la candidatura. En su lugar lo ha hecho Pilar Coslado, que sí integra la lista presentada por la patronal provincial y es vicepresidenta en funciones del órgano cameral. Coslado ha señalado que la jornada electoral se presenta "con ilusión por nuestra parte, con ganas, tal como hemos ido trabajando en el periodo electoral", si bien ha señalado que existe "cierta incertidumbre" por los datos que reciben de algunas mesas electorales "donde estamos detectando algunas incidencias, mucho voto por correo que no se puede validar porque hay errores y temas que a nosotros nos sorprenden, hay coincidencias en las que no creemos". En concreto, ha mencionado que en una mesa electoral en una población de la provincia todos los integrantes representan a la candidatura de Ciem. "Nunca había pasado anteriormene, serán casualidades", ha comentado.

En cuanto a la querella, Coslado sigue confiando en que el juez falle a su favor, pues ya ha sido admitida a trámite, aunque Coeba solicitó al menos la suspensión del voto por correo, y eso no se ha producido. La medida cautelar es que se tenga que presentar el voto de manera individual. Estando así la situacón, la vicepresidenta ha dejado abierta la posibilidad de que los resultados que se obtengan esta noche no sean los definitivos. "Se tendrá que pronunciar el juez".

En cuanto a cómo puede influir en la participación la 'guerra abierta' entre las dos candidaturas, Coslado apunta puede ocurir que haya empresarios que prefieran mirar para otro lado y no participen y otros reaccionen al contrario "porque quieren acabar precisamente con esto". Sí ha reconocido de todos modos que "se ha enturbiado muchísimo el proceso electoral".