Años han pasado desde que la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Badajoz lleva pidiendo su traslado urgente debido a los problemas de espacio en el Palacio de Godoy. Años tendrán que pasar aún para que se lleve a efecto la reubicación de este centro de formación en su nueva sede: un ala del Hospital Provincial que compartirá con el centro de salud Los Pinos. La Consejería de Educación, responsable de las EOI, no pone plazo a este traslado y en la escuela, su directora, Maribel Alvarado, sabe que va para largo.

La semana pasada el pleno de la Diputación de Badajoz aprobó la cesión de este ala a la Junta. Educación y Sanidad trabajarán de forma conjunta en el proyecto de rehabilitación, pues este ala, además de la EOI, acogerá el centro de salud Los Pinos, que también está pendiente de su traslado. Era un paso importante y definitivo, según Alvarado, pues la cesión llevaba años pendiente de tramitación. El mismo acuerdo pone plazo a que la Junta rehabilite esta parte del inmueble: 7 años como máximo. Con este límite, ya cuentan que el traslado no se llevará a cabo de un día para otro. La propia consejera de Educación, Esther Gutiérrez, reconoció ayer en Badajoz que no puede poner ninguna fecha a la reubicación de la Escuela de Idiomas. «Primero hay que desarrollar el proyecto, sacar la licitación y luego se empezaría a construir, por tanto hoy en día no puedo dar un plazo y una fecha exacta y teniendo en cuenta que es un edificio con protección ha habido mucha más demora», señaló.

La directora de la EOI reconoce que la situación en las actuales instalaciones va empeorando. Recuerda que el curso pasado mantuvieron una reunión con la delegada provincial de Educación, que les aseguró su traslado al Hospital Provincial «pero iba a tardar unos años». Debido a las obras que inició el ayuntamiento para adecuar el entorno de la actual sede y habilitar un aparcamiento en superficie, el centro se quedó sin un aula amplia que era accesible. Para suplirla, la consejería les ha cedido varias clases en el instituto Zurbarán en horario de tarde, que se están utilizando para las tutorías presenciales de inglés a distancia. De momento usan dos pero podrían ser más si hubiese algún alumnos con movilidad reducida que requiriesen un aula accesible.

«Tampoco nos han dado plazo, nos han dicho que años, yo lo veo para muy largo», asume la directora de la EOI. Además, la obra del ayuntamiento que comenzó en noviembre se paró en diciembre y sigue en la misma situación. El proyecto del aparcamiento se ha adjudicado y en la escuela creen que el inicio será inminente, pues desde principios de mes ya no se puede aparcar. Un cartel lo prohíbe desde el 1 de febrero. El ayuntamiento no les ha informado «de nada».