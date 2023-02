El COMBA 2023 arrancó con las esperada actuaciones. Sobre todo después del descanso. Al Maridi, con una apuesta algo arriesgada y diferente llegados desde el lejano Oriente buscan volver a ganar -y ya serían cinco en menos de una década. También estuvieron las Chimixurris, que vienen del más allá para quedarse aquí con el primer puesto. No obstante, antes de la hora del bocadillo tampoco estuvo nada mal la cosa. Con unos divertidos y festivos Yo no salgo, unos valientes Charramangueros y unos Guadalupines que cuajaron un prometedor debut.

Nueva fiesta de ‘Yo no salgo’

La noche arrancó de forma paradójica. Una agrupación veterana, que lleva un año tras otros diciendo que no sale, le ha tocado actuar en primer lugar este año. No les falta su habitual toque canalla. Cada año buscan algún motivo para pegarse una buena fiesta y este año han optado por un tipo verbenero que tiene barra libre para hacer lo que le venga en gana.

Les ha tocado el marrón de abrir el concurso, pero han demostrado tener tablas encima de las tablas. Se lo pasan en grande y conectan como el público como las grandes murgas que se reparten las finales y los premios. No han faltado canciones actuales y clásicas en sus letras. El momento más serio de su actuación ha llegado en dos pasodobles en los que han sacado su lado más crítico. En el primero, para sacar a relucir por primera vez el macrovertedero de Salvatierra de los Barros. En el segundo, relatan la historia de María, una gitana que no puede vivir su amor por culpa de la homofobia que la rodea.

Apuesta ‘valiente’ de Los Charramangueros

El telón se alzó ¿por error? antes de la cuenta. Ahí ya se podían ver algunos de los elementos más característicos de una frontera entre España y Portugal. Los Charramangueros son unos ‘valientes’ contrabandistas de café. Una apuesta que hace honor a su nombre y que supuso además un particular homenaje a muchas familias que tuvieron que ganarse la vida de esa manera de esa forma. Se trata de una apuesta arriesgada y muy comprometida. Da la sensación que se le puede sacar más jugo a varios de los elementos de su escenografía, aunque lo suplen dignamente sabiendo utilizar su tipo durante la actuación.

Juegan con su tipo de esta edición y con la del año pasado para alimentar un cuplé que no terminó de conectar más que con unos tímidos aplausos. En el segundo, aprovechan que tienen Guardia Civiles en sus filas para criticar a los "muy patriotas" que escondía una estocada al acalde, de que insinuan que si ha pasado de un partido a otro, no sería raro que en cuatro años diera un golpe de estado. Se acuerdan del "abandono" del Guadiana", reclaman la Plataforma Única y critican la gestión municipal del deterioro de baldosas y del socavón que se tragó un coche. Se despiden diciendo que "Badajoz está llena de valientes".

Un debut sin complejos para Los Guadalupines

Murga 'debutante'... pero no tanto. Los Guadalupines dan el gran salto a las tablas del López tras participar en las ediciones de los que se llaman "cantera del Carnaval". Muchos rostros jóvenes en la tercera actuación de la noche que lleva el nombre de "Oye mi canto". Voces femeninas en una joven agrupación mixta que vienen con música de La Habana. Fueron en todo momento sin complejos, sabiendo que lo más probable es que no pasen de esta ronda. Aún tienen cosas que mejorar y que afinar, pero ya cuentan con un bagaje que otras murgas noveles no tienen.

A su juventud cantaron en uno de los pasodobles, donde ironizaban sobre una generación ‘mimada’, que está marcada por una sociedad llena prejuicios que solo les da precariedad. En los cuplés tuvieron más voluntad que chispa, aunque también sacaron el tema de su edad, diciendo que cumplir 18 no era para tanto.

Al Maridi, a por una nueva conquista

Apuesta arriesgada de una agrupación campeona que busca siempre sorprender. Veremos si le sale bien con esta mafia china, con la que Al Maridi se mete mucho, quizás demasiado en el tipo. Están entre la fina línea del racismo y el humor, cosa que no siempre combina. Dicen que murgas como Al Maridi son murgas que se reservan para rondas posteriores, pero lo cierto es que desde su primer pasodoble, muy localista, ya apostaron por tratar de darlo todo. El famoso y polémico término 'Gracejo' fue el hilo conductor de un crítico pasodoble que atiza a los que organizan los festejos y a los que opinan sin saber.

Se meten en su personaje de chinos tanto en las guitarras de los pasodobles, como en la entonación de sus cuplés, como en un estribillo que dura tan poco que también parece de un chino. Gragera vuelve a sonar en sus letras durante un popurrí en el que siguen los acordes orientales. Humor, crítica y buenas voces traen temas como la llegada de Amazon, la inflación, o el control de alcoholemia de Pizarro. Esta mafia china se despide con la combinación de Badajoz y febrero. En este punto le faltó la conexión de otros años, dejando un ambiente algo más frío.

Las Chimixurris quieren tocar el cielo

Cerraron la noche unas Chimixurris que tienen ganas de alzarse por fin con el título del COMBA. Este año van de una especie de almas errantes, aunque cuando tienes que explicar tu tipo demasiado… Si ha habido una palabra repetida en esta primera noche de murgas, esa ha sido "febrero". Así lo hizo notar Las Chimixurris en su primer pasadoble, dedicado a su amor al Carnaval y a las ganas que tenían por volver. Aplaudida su crítica a murgas advenedizas que no estuvieron el año pasado "cuando el Carnaval más le necesitaba". Sacan temas de actualidad municipal inéditos hasta el momento. Piscina de la margen derecha o el cese del jefe de prensa del alcalde. También aparece la inundación del Hospital Universitario. En su ácida crítica tienen para todos. También Vergeles, Vara o Sánchez. También entra por primera vez Tamara Falcó o la letra de la canción de Shakira contra Piqué.