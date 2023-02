39 trajes de comparsas lucen lo más vistoso de nuestro Carnaval en Hipercor. «Queremos apoyar y dar difusión al Carnaval, y más este año que ya llevamos uno entero con la calificación de Interés Turístico Internacional» dijo ayer Miguel Luna, responsable de Comunicación de El Corte Inglés, en la presentación de la muestra. Gracias a esta exposición se pueden ver de cerca estos trajes, algo que el desfile no permite, y así apreciar los detalles que hacen que estos vestuarios sean tan espectaculares. «Es innegable, allá donde llegan los disfraces de las comparsas se forma revuelo, todos se acercan a verlos. Son la joya de la corona del Carnaval de esta ciudad» señaló el Concejal de Festejos, Francisco Javier Gutiérrez, cuando visitó la exposición.

«Han participado grupos tanto federados como no federados, todos han tenido la oportunidad de verse reflejados aquí» explicó Julio Macho, presidente de La Bullanguera y miembro de Falcap. Así es como ha salido la mayor exposición jamás montada en Badajoz de trajes de comparsa.

En esta muestra hay verdaderas reliquias como el traje de 2004 de Infectos Acelerados. «Son prendas que llevan mucho trabajo, mucho esfuerzo. A pesar de lucirlas por la calle hay bastante gente que los tiene bien cuidados y guardados como si fueran joyas. Por eso se ha podido montar esta exposición», dijo Macho.

La promoción del Carnaval de Badajoz se ve reforzada con la ubicación de esta exposición porque «este establecimiento no solo recibe a gente de Badajoz sino también a visitantes extremeños y vecinos portugueses. Son días idóneos para mostrar la fiesta de esta forma» explicó Gutiérrez. Prueba de ello era Silvia, la primera clienta del día, que se sorprendía al ver la exposición mientras cargaba con las bolsas que acababa de pasar por caja. «Me encanta, me he parado a verla porque hay algunos trajes que de lejos parecían más simples pero de cerca te sorprenden por la cantidad de detalles que llevan» aseguró.

«Han venido los propios comparseros a montarla porque nadie lo va a hacer con tanto cariño como ellos. Nosotros nos hemos limitado a colocarla para que se luzcan los trajes de la mejor manera posible», explicó Estefanía García, del departamento de Promoción de El Corte Inglés. Han conseguido que la muestra sea circular y se pueda apreciar cada traje al completo «porque sabemos el trabajo que llevan y no queríamos desvirtuar nada. Si los poníamos contra la pared, no se vería una parte. De esta forma te puedes acercar a fijarte en lo más pequeño».

El otro atractivo de la exposición es una caja de Barbie edición Carnaval a tamaño humano para que todo el que pase por allí quede inmortalizado.

La muestra estará abierta al público hasta el próximo 28 de febrero.