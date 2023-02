Es la única noche con dos cabezas de serie: las dos murgas que cierran la tanda de actuaciones fueron la segunda y la quinta clasificada de la edición 2022 del concurso. Estos son los platos del menú murguero de esta noche:

Yo no salgo, 'Los de la barra libre'

Su éxito se basa en la mezcla de su particular sentido del humor y la sinvergonzonería más pura. El pasado año sacaron su repertorio a la calle bajo el nombre de 'C.E. Wuhan Tsu Zri', un comité de expertos en COVID que recomendaba no salir en Carnaval. «Es de las pocas cosas que nos quedaba por hacer en el concurso, abrirlo» decían al enterarse de que era los encargados de inaugurar esta edición. Con la sátira que les caracteriza desde que debutaron en el concurso de murgas en el 2007, este año presentan 'Los de la barra libre'.

Charramangueros, 'Los Valientes'

Cayeron como agua de mayo el año pasado, cuando su debut aumentó el número de grupos inscritos en una edición corta en cuanto a participación. En aquella ocasión se presentaban vestidos de árabes. Este año traen una novedad significativa: incorporan a sus filas varias voces femeninas. Son 18 componentes, por lo que tendrán que utilizar rotaciones en distintas partes de la actuación (sobre el escenario solo pueden cantar y tocar quince personas a la vez). El nombre elegido para su segundo proyecto carnavalero es 'Los Valientes'.

Los Guadalupines, 'Oye mi canto'

Una de las murgas debutantes en el concurso de este año. Los Guadalupines dan el salto a categoría adulta y lo hacen presentando 'Oye mi canto', un proyecto al que le han dedicado muchas horas de ensayo. La media de sus es muy joven pero esto no hace que sean inexpertos: su debut en las tablas tuvo lugar en 2015. Este año defienden su actuación con 15 componentes.

Al Maridi, 'Los que te dan gato por liebre'

Subcampeones en 2022 con 'No hay mal que por bien no venga', la representación de un diablo llamado Luciano Fernández (Lucifer) que no salía del infierno ni para cantar en el concurso de murgas. Han estado cantando su actuación por las calles prácticamente hasta Navidad. Su calidad escénica y las cuidadas melodías que presentan no serán novedad. Este año presentan el fichaje de Juan Carlos Bodes, que en las dos últimas ediciones del concurso de murgas jugó el papel de presidente del jurado. Para intentar alzarse con el primer premio presentan esta noche “Los que te dan gato por liebre”.

Las Chimixurris, '21 gramos'

La otra murga con el título de cabeza de serie de la noche. Las Chimixurris, habituales finalistas del concurso, se presentaban el año pasado con una actuación llamada 'Cantar es de valientes' donde representaban a un coro góspel. Este proyecto les valía una quinta posición en el concurso de murgas. Han sido de las últimas murgas en publicar el nombre de su actuación de este año (jugando con los nervios de sus seguidores) pero hace unas semanas confirmaban en redes sociales que irán a por todas en esta edición con '21 gramos'.