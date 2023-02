Culpables. Es el veredicto unánime de los miembros del jurado popular para los seis acusados, tres hombres y tres mujeres, del crimen de Feria, ocurrido la noche del 10 de mayo de 2020 en la finca La Dehesilla. El ganadero pacense José Fernández, de 74 años, quien murió a causa de un disparo en el pecho durante el asalto a su vivienda, tras ser maniatado junto a su esposa.

A los tres varones, A. J. J. M. -extrabajador de la finca-, J. R. M., encargado con el primero de trazar el plan de asalto del cortijo, y D. G. M., autor confeso del tiro que acabó con la vida del hombre, el jurado popular los considera culpables del homicidio: al último por ser quien apretó el gatillo y a los otros dos por ser cooperadores "con actos imprescindibles" para causar la muerte del ganadero.

Además, también da por acreditado que son autores del robo con violencia y uso de armas a la vivienda, de la detención ilegal del matrimonio, de sustraerle su coche para huir del cortijo y de las lesiones físicas que sufrieron el fallecido y la viuda (esta al cortarse las cuerdas con las que la ataron) y de las psíquicas que padece la mujer a causa de los hechos.

En cuanto a las tres mujeres procesadas en la causa, entonces parejas de los anteriores, el jurado las declara culpables de cooperar en la comisión de todos los delitos, excepto en el de homicidio. No obstante, en su veredicto señala que mientras dos de ellas -A. M. L. M. y V. G. E.- conocían "todos los detalles del plan", no era sí en el caso de L. C. M., la tercera acusada. La participación de cada una de ellas en los hechos se determinará en la sentencia que dicte la magistrada de la Audiencia Provincial de Badajoz.

El jurado también da por probado que para la comisión de su plan se aprovecharon de la situación de aislamiento de la finca y de la poca luz que había, así como el empleo, en el caso de dos de ellos (A. J. J. M. y j. R. M.) de pasamontañas para ocultar su rostro desde que llegaron al cortijo hasta que se marcharon. D. G.M actuó a cara descubierta, pues era el señuelo para que el ganadero saliera de casa. Ambos agravantes fueron planteados por la fiscalía y la acusación particular.

En cambio, no ven acreditado que los acusados en el momento de los hechos tuvieran su conciencia y voluntad anuladas por los efectos de la droga o cualquier trastorno mental, atenuantes que planteaban las defensas de dos de ellos (A. J. M. M. y D. G. C).

Los miembros del jurado, que han estado deliberando durante cerca de nueve horas, dan por probado el relato de los hechos defendido por el ministerio público y el abogado de la acusación particular. Es decir, que el extrabajador de la finca y su pareja indujeron al robo del cortijo, por su conocimiento del mismo y de los hábitos de sus dueños, para lo que contaron con J. R. M. y su mujer, con los que planearon el asalto, al que también sumaron a D. G. C. y a su entonces novia. Que iban a robar dinero y no cochinos, que llegaron armados y que, tras registrar la vivienda y otras naves exteriores y no hallar la caja fuerte que buscaban, pese a haberse apoderado de una importante cantidad de dinero (unos 40.000 euros), amenazaron al dueño y a su mujer para que les diera más. Ante su negativa y el clima de violencia que se había generado, uno de ellos disparó prácticamente a bocajarro, tras lo que maniataron a la viuda y huyeron en un coche propiedad del matrimonio hasta Zafra, donde los esperaban las mujeres para continuar su fuga.

El jurado han basado su veredicto, fundamentalmente, en las declaraciones de la viuda del ganadero fallecido y en los audios de Whaptsapp que intercambiaron los imputados antes, durante y después del asalto, que se pudieron escuchar durante la vista, además de en los informes de los forenses y de los investigadores de la Guardia Civil, que descartaron que el disparo que acabó con la vida de José Fernández fuese accidental.

La fiscalía solicita 28 años y medio de prisión para los tres hombres, y 30 meses de cárcel para una de las mujeres y 24 meses, para las otras dos, al considerarlas solo cómplices del robo. Por su parte, el abogado de la familia de la víctima pide 38 años y nueve meses de prisión para ellos 21 años y nueve meses para dos de las procesadas -por considerar a una cooperadora necesaria y a la otra inductora del plan- y 3 años para la tercera, al estimar que su participación fue menor.

Por su parte, las defensas solicitaron que se impongan a sus representados las penas mínimas por cada delito del que han sido declarados culpables.