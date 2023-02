Tercer servicio de la Concejalía de Parques y Jardines que se privatiza. El Ayuntamiento de Badajoz tiene previsto contratar a una empresa externa para que se encargue del mantenimiento de los 70 parques infantiles que hay repartidos por la ciudad. Ahora es una brigada de la propia concejalía la que se encarga de las reparaciones urgentes. Los presupuestos municipales de 2022 reservaron un partida para este contrato de 350.000 euros. Esta externalización se suma a lo contratos ya licitados para el mantenimiento de las fuentes ornamentales, por 330.000 euros, y el de rotondas y medianas, por 575.000 euros. El nuevo contrato para los juegos infantiles está pendiente de licitación.

Según explicó ayer el alcalde, Ignacio Gragera, con este contrato para mantener las áreas infantiles pretenden que todos los parques de la ciudad tengan garantizada «una correcta funcionalidad». La pretensión del ayuntamiento es que exista siempre una brigada pendiente de todas las incidencias. «Aquí jugamos con la seguridad de los más pequeños y los juegos deben estar en muy buenas condiciones para que no haya ningún problema», defendió el alcalde, que justificó esta privatización por el volumen de áreas infantiles en Badajoz. Según Gragera, la brigada que ahora existe no se dedica en exclusiva a estos parques «Queremos gente especializada en este tipo de mantenimiento que nos permita acudir a cualquier llamada en el menor espacio de tiempo posible», defendió. El alcalde restó importancia a que se privatice otro área de Parques y Jardines. «Se hace en todos los sitios, todos los parques y jardines de las ciudades extremeñas están externalizados, menos en Badajoz». Eso no quiere decir que se pretenda privatizar todo el servicio, según dijo, sino acudir a empresas de fuera para tareas muy específicas que requieren conocimientos y materiales muy concretos. «Una empresa puede prestarlo de manera más eficaz y económica» y, además permite que los trabajadores del servicio municipal se dediquen a sus funciones en las zonas verdes.

Gragera compareció con el concejal delegado de Parques y Jardines,Jesús Coslado, y el gerente de Eulen, Antonio Luis Herrero, para informar de la renovación integral de 9 áreas infantiles, por un importe de 779.000 euros. Se trata de los parques de la plaza de la Soledad, Pardaleras, La Pilara, plaza V Centenario, la Alcazaba, San Roque, Jesús Pérez Jiménez, San Fernando y Suerte de Saavedra, además del previsto en Legado de Macías. Dos están más avanzados: la plaza de la Soledad y Pardaleras. En la Soledad se renovará la zona de juegos ya existente con una base de caucho reciclado y césped artificial específico para recintos infantiles de gran residencia. La inversión es de 24.990 euros. Las vallas de madera se sustituirán y en el interior se instalará un tobogán con escalera y rocódromo en forma de pájaro (dodo) y una casita. También habrá un muelle-oveja.

El parque del ‘trenecito’ de Pardaleras’ se remozará por completo con una inversión de 99.600 euros. Se dividirá en dos recintos para niños de distintas edades. El de los más pequeños (hasta 5 años) estará cerrado con una valla, también con césped artificial con base amortiguadora. Se colocará un tren, un columpio con asientos cuna, dos muelles y una casita. Para los niños más mayores (de 5 a 12 años) se adecuará otro recinto con un gran conjunto de cuatro torres comunicadas mediante pasarelas elevadas y se dotará de una red para trepar, un columpio doble y un balancín doble. Como novedad, se instalará una pista multideporte apta para distintas disciplinas.Sus dimensiones serán de 10 por 5 metros. Contará con porterías y canastas antivandálicas. También tendrá césped artificial. Asimismo, se colocarán mesas de juegos, papeleras, bancos y un aparcamiento de bicicletas. De todos los previstos, esta actuación en Pardaleras es la más avanzada, pues ya han empezado a retirar los juegos antiguos para instalar los nuevos. Gragera espera que esté terminado «en dos o tres semanas». El de la Soledad puede estar finalizado la próxima semana, según Coslado. El siguiente será el de Suerte de Saavedra, «en un par de semanas» y a partir de ahí se irán iniciando los demás. Gragera calculó que en tres meses como máximo estén todos los elementos ya instalados.

El alcalde recordó que existe otra partida del Plan de Impulso pendiente de licitación para renovar 7 áreas infantiles más: en la plaza Diego de Badajoz, un nuevo parque junto a la parroquia de San Juan Macías, renovación del de Castelar, del Bioclimático, Ciudad Jardín y Santa María de la Cabeza y una segunda actuación en Pérez Jiménez. Aún no se han licitado estos contratos. El alcalde apuntó que «de aquí a un año vista» los juegos infantiles de Badajoz «estarán en unas condiciones óptimas para el disfrute de los más pequeños».