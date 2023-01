Al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, le va a costar desprenderse de la coletilla de ‘tránsfuga’, al menos en lo que le resta de mandato. Ayer fue el grupo de Unidas Podemos el que introdujo en el pleno del ayuntamiento una moción para instar al cumplimiento del pacto antitransfuguismo y pedir a Gragera que entregue el acta, su dimisión como alcalde y la reprobación por parte del pleno. Gragera evitó ser reprobado gracias a los votos del PP, Cs y del concejal no adscrito, Alejandro Vélez. Pero no se libró de las acusaciones de transfuguismo por parte de la oposición.

«Llegó el momento», introdujo la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, su moción, que intentó debatir en el anterior pleno. El portavoz socialista, Ricardo Cabezas, se mostró muy crítico con los dos concejales de Ciudadanos por estar «calladitos, guardando pleitesía a su amado líder». Tanto los cuestionó que Gragera tuvo que salir en su defensa: «Deme a mí que ellos no han hecho nada». Cabezas quiso llevarse a su terreno a los populares, a los que advirtió de que es un error admitir este caso de transfuguismo, que tendrá sus consecuencias y les dirigió un dicho: «de fuera vendrán que de tu casa te echarán».

Para dejar en evidencia la credibilidad del alcalde, el portavoz socialista leyó un documento, que dijo haber conseguido. Era, según Cabezas, la ‘carta ética’ firmada por Gragera en Ciudadanos, cuando se comprometió, entre otras obligaciones, a abandonar el cargo público si dejaba la militancia. «Se ha demostrado que no sirven para nada ni su firma ni su palabra», le espetó. El alcalde quiso saber en ese momento cómo se había hecho Cabezas de «un documento confidencial». Fue su ruina, porque el portavoz socialista desveló que era mentira, que en realidad se había inventado el contenido de la carta que había leído. «Usted no sabe ni lo que firma», le lanzó.

Las posiciones estaban claras. La concejala Lara Montero de Espinosa negó que hayan estado callados y defendió que han dejado muy claro que van a seguir al frente de sus delegaciones en el grupo de Ciudadanos. El popular Antonio Cavacasillas, por su parte, rechazó que Gragera sea un tránsfuga. «Tránsfuga es quien favorece un cambio de gobierno». «Tránsfuga no es lo que a usted le dé la gana, es lo que viene recogido en el Pacto antitransfuguismo, que ustedes han firmado», le contestó Cadenas. «Venía a regenerar la política y lo que ha hecho es degenerarla», dijo la portavoz dirigiéndose al alcalde. Gragera no pudo más que insistir en sus argumentos sobre la continuidad del proyecto del gobierno de coalición y defender su decisión como «un pacto a futuro». Sobre las posibles consecuencias que pueda tener, «me pongo a disposición de la gente, será la gente la que diga si me he equivocado o no; quien no lo va a decidir es el señor Cabezas».