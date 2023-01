El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, critico ayer que "no es admisible" lo ocurrido con los policías locales en el ayuntamiento, cuando irrumplieron en el interior del palacio municipal durante la celebración del pleno. Gragera anunció que ha solicitado un informe para aclarar la situación. «La protesta es lícita pero no lo es irrumpir en el ayuntamiento y convocar a los medios en la puerta del salón de plenos. Se ha traspasado una barrera y se ha comprometido la propia sesión plenaria», lamentó. Al mismo tiempo, el alcalde reprochó que «con este tipo de acciones no se consigue nada más que dificultar cualquier acuerdo razonable».

lrededor de 70 policías locales de Badajoz fuera de servicio irrumpieron hasta en dos ocasiones, en el ayuntamiento y se concentraron en el interior, delante de la puerta del salón de plenos, donde la corporación municipal estaba reunida, para exigir que se retome el acuerdo de equiparación salarial que se alcanzó en junio pero no llegó a aprobarse. Los policías habían sido convocados por su sindicato mayoritario, Aspolobba. La primera vez que subieron (el salón de plenos está en la primera planta), permanecieron en el distribuidor, donde explicaron su postura. En la segunda ocasión fueron más ruidosos y se hicieron escuchar con silbatos y gritos de «equiparación». Tuvieron que ser desalojados, pacíficamente, por el compañero (uniformado) que se encarga de controlar el acceso al palacio municipal El alcalde, Ignacio Gragera, manifestó la semana pasada que es «complicado y difícil» retomar este acuerdo, pues los trabajadores municipales se han beneficiado de una subida salarial generalizada del 6%, aunque se mostró abierto a dialogar con el colectivo. Aspolobba había avisado de que ayer irían al pleno para hacerse escuchar. Ruido hicieron. «Pedimos al alcalde que retome de forma inmediata el acuerdo de equiparación salarial», manifestó Manuel Manzano, presidente de Aspolobba. No solo eso, también que «pague hasta el último céntimo» de los servicios extraordinarios pendientes de abono y que en recursos humanos «no se salten las leyes a la torera». En concreto, Manzano se refirió a que se están quitando permisos concedidos y alertó de que están dispuestos a acudir a la justicia por la vía penal. Aspolobba volvió a denunciar la situación del servicio de la grúa municipal, que carece de oficiales conductores suficientes. En cuanto a la protesta, justificó la presencia de tantos policías en el interior del consistorio en que «aquí se da cita el pueblo, porque es donde se toman las decisiones». Las protestas de los policías se escuchaban en el salón de plenos y el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, acusó al alcalde de falta de autoridad. Fue cuando anunció que pediría un informe.