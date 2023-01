«Es una carrera muy ciudadana, muy de la gente de Badajoz, correr por el centro es una manera de hacer Badajoz», comentaba tras atravesar la meta uno de los corredores que ayer participaron en la 38 Vuelta al Baluarte, la carrera más popular de cuantas organiza la Fundación Municipal de Deportes (FMD). Se habían inscrito 2.380 atletas para las tres pruebas organizadas.

La más numerosa fue la absoluta, con 1.950 dorsales. Tenía un recorrido en dos vueltas de 7,1 kilómetros, que el joven Andrés González Pacheco, de Olivenza, realizó en tan solo 22 minutos y 1 segundo. «Menos tiempo del que tarda en hacerse una pizza», bromeó el concejal de Deportes, Juancho Pérez, para elogiar el buen estado de forma del primer corredor que alcanzó la meta. El segundo fue Javier Díaz Ramos (22:37), seguido de Diego Becerra Fernández (22:42). Con 16 años, era la segunda vez que Andrés González corría la Vuelta al Baluarte. El año pasado quedó segundo. «Me he sentido muy bien, la primera vuelta la he hecho perfecto, en la segunda vi que se quedaron mis rivales y ya no pudieron seguirme. Tenía muchas ganas de demostrar que podía ganar esta carrera». Lo demostró.

La primera mujer en cubrir todo el recorrido fue Libertad Centeno Nevado, en 27 minutos y 24 segundos, seguida de Raquel Bautista Torremocha (27:41) y Lidia Durán Cabanillas (27:54). Para Libertad era su segunda victoria, aunque no recordaba el año que por primera vez se proclamó campeona de esta carrera, que ha corrido seis veces y siempre ha llegado entre las primeras. El año pasado quedó quinta. «Acababa de pasar el covid, lo hice porque es mi ciudad y tenía que hacerla y este año ya entrenada».

Arropado por aplausos de reconocimiento alcanzó la meta el comandante Antonio Estepa García, que cumple 80 años en agosto. Ha perdido la cuenta de cuántas carreras ha corrido. «Unas 650». «Prácticamente todas» las ediciones de la Vuelta al Baluarte. Llegó a la meta entero. «Esta carrera no da tiempo ni a calentar, para nosotros los mayores tienen que ser distancias largas», comentó a la llegada, avalado por toda una vida corriendo.