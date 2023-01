Qué tiempos aquellos en los que los aficionados a las murgas de Badajoz guardaban cola durante varios días -y sus gélidas noches- ante la taquilla del teatro López de Ayala, primero, y después en la plaza de toros, para asegurarse las entradas del concurso. Aquel campamento de hamacas, mesas de camping, hornillos y mantas se había convertido casi en una tradición, que marcaba la cuenta atrás para el inicio del Carnaval. Nada que ver con la nueva afición. La taquilla para adquirir las entradas de los dos primeros días de la fase de preliminares (6 y 7 de febrero, para los siguientes días se pondrán a la venta el próximo sábado) se abrió ayer a las 10.00 de la mañana. Media hora antes, había más de un centenar de personas aguardando para asegurarse una butaca en el López para escuchar a su murga.

Pero no llevaban demasiadas horas de espera, salvo unos cuantos incondicionales. Las más entusiastas fueron Lucía Díaz, de 17 años, y María Delgado, de 18. Ambas llegaron las primeras a la taquilla. Llevaban esperando desde la 1.00 de la madrugada. Nueve horas de insomnio. «Hemos pasado mucho frío», reconocía Lucía, que pertenece a Los Guadalupines. Esta murga, que originalmente fue juvenil, se estrena en el concurso de adultos y canta el lunes. María quiere ver a su amiga y no dudó en pasar la noche al refugio de un coche junto a la plaza de toros. Cada murga recibe 40 entradas para sus integrantes, dos cada uno. Les mereció la pena. «Aquí hemos estado pasando el rato». En su casa ya no les dicen nada. «No les queda otra, también estamos sacando entradas para ellos».

Hasta las 5.00 de la madrugada no llegó el siguiente de la cola. Se acercó, vio el panorama, comprobó que no había casi nadie y con las mismas volvió a irse. Regresó media hora más tarde. A las ocho de la mañana empezó a llegar más gente. BaQué tiempos aquellos en los que la espera se celebraba durante varios días. «La gente ya no tiene el mismo afán por el Carnaval ni la misma ilusión», comentaba Lucía. Además, con el sorteo en internet, muchos consiguen entradas sin necesidad de esperar delante de la taquilla. «En parte es mejor porque no tienes que estar aquí toda la noche, pero se pierde esa ilusión por el Carnaval».

A las 5.30 de la mañana se apostaron con sus sillas Maricarmen, Laura, Eva y Sheila, que quieren escuchar a Los Chungos y a De Turuta Madre. «Estamos pasando mucho frío, no notamos los pies». Querían asegurarse la entrada aunque comprobaron que no hubiese sido necesario acudir tan temprano, porque no había cola. «Esto no tiene nada que ver con lo que era antes, cuando ponían carpas y estaban aquí días y noches». «Nos lo pasábamos muy bien a pesar del frío, da un poco de penita», recordaba Maricarmen.

A los seguidores no les gusta que se haya dividido la venta de entradas de preliminares, porque los obliga a ir dos días a la taquilla si quieren asistir a más de una jornada del concurso. «Podríamos pasar frío para una sola compra».