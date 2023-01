La fiesta de las migas. Así podría conocerse la ya tradicional cita de las Migas Extremeñas Solidarias que, en su décima edición, una vez más y tras el paréntesis de dos años debido a la crisis sanitaria, lograron atraer ayer al paseo de San Francisco de Badajoz a miles de ciudadanos, procedentes de todos los barrios de la ciudad, que se acercaron a degustar un plato de migas bien cocinadas y acompañadas y, de paso, o principalmente, a ayudar al Banco de Alimentos.

A falta del recuento de la fila cero, se recaudaron más de 7.000 euros, según informó Javier García, jefe de cocina del restaurante Lugaris y uno de los promotores de esta iniciativa. «Ha sido un éxito rotundo», comentaba García al finalizar el reparto y tras el recuento de todo lo recaudado.

Fue realmente todo un éxito: de recaudación y de participación, pues el trasiego de gente en San Francisco fue continuo, animada por un ambiente festivo acompañado del buen tiempo.

El equipo encargado de cocinar las migas llegó al templete a las 7.30 de la mañana. Aún no había amanecido. A partir de las 8.30 empezaron a hacer las migas. A las 9.00 comenzó el reparto, que se prolongó pasadas las 14.30 horas. Antes de las nueve de la mañana ya había gente esperando a probarlas. Se inició con «un goteíto» y a partir de las diez y media empezó a formarse una cola que a media mañana atravesaba el paseo hasta la esquina de la calle Guardia Civil. Contaban con 550 kilos de pan (y otros 100 para celiacos) con los que esperaban preparar más de 3.000 raciones. Se habían marcado como meta conseguir 6.000 euros y no solo la alcanzaron sino que la superaron.

La presidenta de la Fundación Banco de Alimentos de Badajoz, Cristina Herrera, estuvo toda la mañana pendiente del reparto y de una actividad que se ha convertido en un auténtico acto social en Badajoz. «Estamos muy contentos, hay muchísima gente, la cola da casi la vuelta a San Francisco y además tienen paciencia», destacó Herrera, que quiso agradecer a las 57 empresas que han colaborado y a los organizadores, porque gracias a ellos todo lo recaudado se destina al Banco de Alimentos, pues donan todos los ingredientes y también los premios que se sortearon al finalizar el reparto de las migas.

Los más de 7.000 euros conseguidos se transformarán en alimentos «que siempre es una ayuda», comentaba Cristina Herrera. «Sobre todo porque se sensibiliza a la población y Badajoz es una ciudad muy solidaria». Toda cooperación que reciban es bienvenida porque las necesidades son inabarcables. Así, la presidenta citó que si en la provincia tienen 15.000 beneficiarios mensuales, solo con darles 3 litros de leche, suman 45.000 litros cada mes «y podríamos darles cuatro, siempre se les puede dar más, para que realmente sea un apoyo lo que reciben». Herrera comentó que el paréntesis de dos años en la fiesta de las migas ha hecho incluso que la gente acudiese con más ganas. «Ha sido un resurgimiento». Para ella fueron las primeras Migas Solidarias desde que es presidenta, aunque nunca había faltado a ninguna edición.

Como tampoco ha faltado nunca el grupo de amigas Las Divinas. Todas guardaron cola pacientemente al mediodía, cuando ya era tarde para desayunar. «Están buenísimas, aunque sea para llevárnoslas a casa, estamos aquí para colaborar con el Banco de Alimentos, que le hace mucha falta», señaló Auri. «Y para pasar un ratito con las amigas también», puntualizó Marisol. «Siempre venimos». Por eso han echado de menos los dos años que no se han celebrado. «He venido por solidaridad, en primer lugar, segundo porque no venimos desde antes de la pandemia y nos encanta, hay que colaborar, además el día ha salido fenomenal, no nos importa la cola», recalcó Joaqui.