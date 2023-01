Fue el PP el que se desdijo de la firma del acuerdo de equiparación salarial de la Policía Local de Badajoz, alcanzado en junio, lo que provocó que el alcalde, Ignacio Gragera, entonces de Ciudadanos, retirase todas las delegaciones a la popular María José Solana, que había llevado la negociación y que acabó dimitiendo en agosto. Ahora que Gragera se ha pasado al PP, el sindicato mayoritario de la Policía Local, Aspolobba, cree que ha llegado el momento de retomar este acuerdo. Pero el alcalde lo ve «complicado y muy difícil», según dijo ayer, porque la situación a día de hoy no es la de hace un año. Aspolobba ya ha anunciado que estará en el pleno del lunes para recordar al alcalde que la situación de la Policía Local ha empeorado

Gragera dijo respetar las reivindicaciones sindicales. Reconoció que el acuerdo de equiparación se firmó «pero las circunstancias en el Ayuntamiento de Badajoz han cambiado», no por su situación personal, comentó, sino porque el consistorio está haciendo frente a un incremento salarial del 4% para todos los trabajadores municipales y además se ha llegado a un acuerdo general para instaurar el nivel 3 de la carrera profesional. Gragera hizo estas declaraciones en una visita al centro de formación Cerro de San Miguel.

En todo caso, el alcalde cree que el cauce oportuno para encauzar cualquier reivindicación salarial es sentarse a hablar con la corporación, no a través de los medios de comunicación, como hace Aspolobba. El alcalde aseguró que no ha recibido una sola llamada de este sindicato para solicitarle una reunión en los últimos meses. «Estas no son las formas, entre personas razonables creo que podemos alcanzar acuerdos, pero así no», señaló. Gragera incidió en que no comparte los modos ni las formas. Sí reconoció que ha habido conversaciones informales en las que se han puesto sobre la mesa hasta dónde puede llegar el ayuntamiento con los incrementos retributivos que vienen marcados por la negociación nacional, que hacen que «el margen sea cada vez menor». En todo caso, el alcalde manifestó estar dispuesto a hablar «pero en unos márgenes razonables y sobre todo con buena fe».

Sí mostró interés Gragera en retomar la bolsa de servicios extraordinarios voluntarios, que todos los policías abandonaron. Según Aspolobba, aún no les han pagado atrasos, aunque el alcalde aseguró que «prácticamente se ha abonado todo lo que estaba pendiente».