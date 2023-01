No habrá desfile desde Cuatro Caminos por la avenida Carolina Coronado. El último se celebró en 2020. La Margen Derecha ha tenido que cambiar el formato de sus Candelas porque ninguna comparsa ha querido participar en esta fiesta, que se celebra este sábado, 28 de enero, como Pórtico del Carnaval, en la explanada del lateral de la parroquia de Santa Teresa, donde se concentrarán (18.30 horas) los colectivos sociales de los barrios, para echar a la hoguera los problemas del entorno.

El presidente de la asociación de vecinos del Gurugú, Ricardo Cabezas, no quiere polemizar sobre la ausencia de las comparsas, que sí estarán en las Candelas de Santa Marina, que se celebran el sábado siguiente.

Cabezas explica que para preparar el programa intentaron contar con algunas comparsas, como los últimos años, «pero cuál ha sido nuestra sorpresa que nos comunican que no va a venir ninguna a la Margen Derecha». Afirma desconocer los motivos. «No los sabemos». Ante esta tesitura, decidieron cambiar el programa y, a través de conocidos, contactaron con las murgas Yo no salgo y Los Niños, que actuarán esa tarde, además del mago Chiky, en el parque de San Fernando, a partir de las 19.45 horas.

Las comparsas habían participado tradicionalmente en las Candelas de Santa Marina, pero tras un desacuerdo con su asociación de vecinos, la Federación de Asociaciones del Carnaval Pacense (Falcap), que las representa, trasladó su concurso de percusión, la Tamborada, a la Margen Derecha. Hace siete años tuvieron problemas porque llovió mucho, no hubo concurso y a partir de entonces la Tamborada se celebra en Ifeba. «Los acogimos muy bien y si ahora no quieren venir, están en su derecho, nosotros no queremos ningún problema», justifica Cabezas, que prefiere «cambiar de tercio» en lugar de enrocarse en una sola opción. Por eso plantea que puede que en próximas ediciones de estas Candelas se celebre un certamen de murgas. El problema, según Cabezas, es que «el tejido comercial de esta zona no es el que tiene Santa Marina» y las asociaciones solo disponen de las subvenciones que le concede el ayuntamiento.

«El mundo no se acaba porque no vengan las comparsas, el Carnaval no solamente son las comparsas», defiende. Para el presidente vecinal, lo importante de esta fiesta son la Candelas y las reivindicaciones de los colectivos, que en esta edición tendrán como lema ‘Reforzar y cuidar la Atención Primaria’.

MOVIDAS/ Desde la Falcap, su presidenta, Alexia Sánchez, tampoco quiere polémicas. Recuerda que hace 6 años decidieron trasladar la Tamborada a Ifeba y que se celebrase el fin de semana antes de Carnaval. Apunta que, desde entonces, han tenido «muchas movidas» con la Margen Derecha «porque no han entendido la situación y económicamente no nos han ayudado nunca». La Falcap decidió que no volvía a estar en las Candelas de la Margen Derecha porque «el trato no había sido bueno». Las comparsas que han participado en los últimos desfiles eran no federadas. Según Alexia Sánchez, en la Margen Derecha «nunca han querido llegar a un acuerdo ni cuidarnos como carnavaleros, les hacíamos la fiesta y les daba igual lo que nos pasara». Lo mismo les había ocurrido en Santa Marina y dejaron de ir, hasta que el trato cambió y volvieron. Ahora son uña y carne.

Pero la presidenta aduce que en la Margen Derecha no han querido llegar a este punto, han llamado a algunos grupos y se han negado a participar. Sánchez defiende que no tienen ningún problema en sentarse a hablar y explicarles sus necesidades. «Si lo entienden y se olvidan los problemas, seguirán teniendo un desfile con comparsas y una muestra de percusión», manifiesta. Pero para eso, tienen que reunirse «y que entiendan por qué nos fuimos y las necesidades que tenemos».