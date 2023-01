Juan Francisco Gómez presentó una queja contra una jueza de Badajoz ante el Consejo General del Poder Judicial al sentirse «coaccionado, amedrentado y presionado», tal y como reflejó en el documento y expresó a este periódico, durante la celebración de un juicio en el que se le acusaba de un delito por usurpación de funciones públicas en un piso de alterne de la capital pacense en 2018.

Gómez explicó que el día de la vista, el 13 de enero, antes de entrar en la sala, el fiscal intentó en tres ocasiones que firmara un acuerdo, lo cual rechazó. Ya en el interior, relató que la magistrada también le pidió que aceptara el acuerdo, que era muy bueno, después de que le dijera «sé que me voy a extralimitar en mis funciones». El acusado le respondió que no quería aceptarlo porque consideraba que era inocente y quería que se esclarecieran los hechos y, en ese momento, le transmitió que se podía enfrentar a una condena de entre 4 y 6 años y que «en la cárcel se estaba muy mal». Una vez más se negó y contestó que ya había estado en prisión y que no quería volver porque tiene familia y un trabajo que no quiere perder.

«Yo no entendía esa actitud o interés por parte de la jueza, que tiene que ser imparcial, para que firmara el acuerdo porque no es su competencia ni su función», añadió. Además detalló que estas «presiones» se produjeron durante ocho minutos antes del inicio de la vista oral. En el escrito presentado al consejo deja constancia de que todo eso no fue grabado por la sala porque la magistrada le dijo después a la secretaria que procediera a la grabación.

La queja la presentó el día 16. El consejo informó a este medio que «no constan quejas ni denuncias contra el Juzgado de lo Penal 1 de Badajoz ni en la Unidad de Atención Ciudadana ni en el Promotor de la Acción Disciplinaria».

El acusado considera que había una «predisposición» de la jueza a favor de la fiscalía y que «no tiene que prejuzgar», por lo que lo tachó de «actitud reprochable». Asimismo, contó que su abogado no había visto en 22 años de ejercicio esa «imparcialidad».

Juan Francisco Gómez fue condenado en 2013 a cuatro años y medio de cárcel por atracar una sucursal bancaria de Calamonte y robar 731 euros con un arma de fuego. El autor era policía local y tuvo que ser readmitido al ganar el expediente disciplinario. En 2018 fue denunciado por usurpación de funciones públicas en Almendralejo y Badajoz. El juicio de la primera se celebró en Mérida en 2021 y salió absuelto.