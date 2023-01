Hay gente que ha nacido para ser un crack. Puede que sea un imbécil, un ignorante, un aprovechado o un charlatán, pero, desde luego, algo tiene en su haber que lo convierte en crack. Todos conocemos algún crack. El tipo que no ha dado un palo al agua en su vida y vive mejor que nosotros, el que liga más que nadie siendo más feo que un tocino, el que alcanza la gloria siendo un auténtico demonio o el que parece que los problemas nunca le afectan. Hay cracks por todas partes y, donde más hay, es en aquellos lugares donde se amplifican más sus hazañas o logran un mayor impacto con sus hechos. Sean terremotos o cantos de sirena. En el mundo del famoseo y en el de la política, los cracks se mueven como pez en el agua y los vemos tan nítidamente que forman parte de nuestras conversaciones, sueños y maldiciones. Hay cracks que llevan veinte o treinta o cuarenta años viviendo de la política (o en el Sálvame, que, a veces, creo que es lo mismo), sin haber ejercido jamás ninguna profesión o, peor aún, sin tener realizados ni los estudios primarios. Hay cracks que se ponen delante de un micrófono y son capaces de vender hielo a los esquimales. Los cracks son dignos de estudio no solo por sus triunfos sino, sobre todo, por su capacidad de adaptación y supervivencia. Nadie sabe cómo han llegado a su cargo, qué méritos les auparon, qué hicieron antes en sus vidas, las empresas que han dirigido, los libros que han escrito, el trabajo que han desarrollado, pero, una vez iniciada su andadura como cracks, nadie se explica cómo consiguen permanecer en el mato sin decir nada o diciendo hoy una cosa y mañana la contraria o, el remate de los tomates, sin dejar más huella en la sociedad que su propia cuenta corriente abultada y una docena de majaderías. El crack es como el guepardo que se mueve a tal velocidad que solo nos damos cuenta de su presencia cuando sentimos su dentellada en el pescuezo. También es como el zorro en un gallinero, revolucionando a las gallinas, provocando mucho ruido y creyéndose que está allí para poner huevos. Definitivamente, es como el papagayo: parece que habla, pero solo balbucea; creemos que vuela, pero su vuelo es corto y bajo, como el del grajo; los vemos hermosos y graciosos, pero su belleza no es tan apreciada cuando con su pico nos hace daño y solo aprenden palabras sueltas o soeces y sin sentido. Les pongo un ejemplo de crack: tenemos un director general de turismo en Extremadura. Óiganlo, por favor, en su reciente intervención en Fitur. No sé ni cómo se llama, pero ha de ser un crack para decir, con la que está cayendo, que nuestra estación del AVE y nuestro aeropuerto internacional están en Sevilla. En una frase ha machacado nuestras eternas reivindicaciones, el grito unánime de una Extremadura harta de vivir en una inocentada permanente y el discurso de su jefe. Solo un crack puede decir eso y seguir cobrando por ello.

*Periodista