La madrugada del sábado el concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Badajoz, Francisco Javier Pizarro, dio positivo en alcoholemia cuando conducía. Al día siguiente, a través de una escueta nota de prensa, el consistorio anunciaba que presentaría su dimisión el lunes, como así ocurrió ayer. Entretanto, nadie en el equipo de gobierno valoraba lo sucedido, a pesar de la insistencia de los medios de comunicación, que han recibido la callada por respuesta. Este martes ha hablado el alcalde, Ignacio Gragera, a preguntas de la prensa, cuando ha acudido a visitar las instalaciones de la oenegé Ymca. El alcalde ya sabía de antemano que tendría que hablar del incidente. Gragera ha destacado que Pizarro se ha comportado de una manera responsable cuando ha decidido dimitir, que lo haya hecho rápidamente y por propia iniciativa y le ha agradecido además su trabajo durante los escasos cuatro meses que ha formado parte del equipo de gobierno en esta última etapa. Para el alcalde, "es una muestra más de la responsabilidad que uno tiene que asumir cuando accede a un cargo público y las consecuencias cuando se comete un error". "Todos en la vida cometemos errores y al final uno tiene que asumirlos, en este caso una sanción administrativa por no cumplir el Código de Circulación", ha agregado Gragera. "Nadie pierde su trabajo en condiciones de normalidad por una sanción administrativa pero, en este caso, es un concejal y por responsabilidad pública ha tomado la decisión más correcta y coherente". Una decisión por la que el alcalde le "aplaude", pues valora que "una vez cometido el error haya sabido entender la situación".

Pizarro, entre otras áreas, llevaba Juventud, la concejalía responsable del programa Vive la Noche en Badajoz, que propone actividades alternativas al consumo de alcohol y sustancias tóxicas. "Por eso ha dimitido", ha reconocido el alcalde.

"La reflexión es la que ha hecho el propio Javier: ha cometido un error, un error que ha asumido y lo ha hecho en primera persona sin esperar a nada ni a nadie, en un ejercicio de responsabilidad y de compromiso pues entendía que este error debía llevar aparejada su dimisión como concejal del ayuntamiento", ha manifestado el alcalde, que ha agradecido a Pizarro "el trabajo que ha prestado, pues no solo ha estado trabajando como concejal ahora sino también en ocasiones anteriores". En este sentido, el alcalde ha deseado al exconcejal "lo mejor" y, sobre la posibilidad de que vuelva a ocupar su cargo anterior, de confianza, en el ayuntamiento, como asesor en el equipo de gobierno, no será posible. "Yo creo que ahora mismo la situación no va por ahí, los cargos tienen un plus de responsabilidad sean o no de confianza, ha dimitido y solo queda agradecerle su trabajo". Como también que a la hora de abordar este asunto se le respete, porque "todos podemos cometer errores, pero no todos asumen esos errores con la celeridad que lo ha hecho él, así que agradecerle también eso".

La dimisión de Pizarro conlleva una reorganización en el equipo de gobierno para repartir las delegaciones de Pizarro: Juventud, Transportes y Sanidad. El alcalde no ha avanzado cómo lo va a hacer pero sí ha señalado que esta semana quedará resuelto. Sobre quién asumirá Juventud, "aún tenemos que verlo". "Dependerá de la disponibilidad de los compañeros, pues queda un periodo corto de tiempo". Cuando la nueva concejala del PP, Loli Álvarez, pueda tomar posesión, quedarán apenas tres meses hasta las elecciones municipales. A pesar de que es muy poco tiempo, Gragera no va a asumir las delegaciones de Pizarro, que se repartirán. "El alcalde está para otras cosas, yo ya he ido repartiendo todas las delegaciones que he ido teniendo y éstas también las repartiré".

Con la de Pizarro, este mandato suma cuatro dimisiones en el seno del grupo municipal del PP. Pero Gragera no transmite preocupación. "Las circunstancias son las que son, vienen como vienen y a partir de ahí lo que nos toca a nosotros es trabajar para seguir sacando los proyectos de la ciudad, no enredarnos en mirar atrás ni en lamentarnos por circunstancias que se han ido dando porque eso no nos hace bien a ninguno y nos hace perder el tiempo y el foco en lo que realmente tenemos que hacer, que es mirar hacia adelante".