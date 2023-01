El concejal de Infancia y Juventud, Transporte y Sanidad del Ayuntamiento de Badajoz, Francisco Javier Pizarro, del PP, ha sido sorprendido esta madrugada en la capital pacense mientras conducía en estado de embriaguez. Como consecuencia de este suceso, minutos después de que este periódico adelantara la noticia, el ayuntamiento ha mandado una nota de prensa en la que ha asegurado que el edil ha presentado la dimisión de su cargo público. La Policía Local le ha dado el alto sobre las 05.15 horas en el paseo Fluvial, a la altura del edificio Siglo XXI, y las dos pruebas de alcoholemia realizadas han arrojado un resultado positivo que ha superado el límite marcado por la legislación (que es de 0,25 miligramos por litro en aire expirado) para que se le imponga una sanción administrativa.

El ayuntamiento ha confirmado en el comunicado que ha publicado este sábado por la mañana que en la pasada noche se ha interceptado en un control de alcoholemia al citado concejal y que la prueba pertinente fue positiva, por lo que ha sido propuesto para una sanción administrativa y la pérdida de puntos. Sin embargo, este diario ha podido conocer que no fue en un control, sino que a llamó la atención de los agentes porque no circulaba correctamente. Después de que se corroborara que no estaba en condiciones, Pizarro se fue a su casa en taxi y fue el taxista el que aparcó el coche en la zona. Tras esto, el que hasta ahora era responsable de varias delegaciones, entre ellas Juventud, se puso «inmediatamente» en contacto con el alcalde, Ignacio Gragera, para comunicarle su decisión.

«Presento mi dimisión como acto de responsabilidad política ante una situación por la que pido las más sinceras disculpas consciente de que, desde la política, debemos ser los primeros en dar ejemplaridad a la ciudadanía», ha manifestado Pizarro para a través de la nota.

Por otro lado, el presidente del sindicato policial Aspolobba, Manuel Manzano, no se ha pronunciado al respecto pero sí ha afirmado a este periódico que los agentes en la calle «hacen lo que tienen que hacer, sin mirar el DNI ni el nombre de la persona» que comete una infracción al volante.

Francisco Javier Pizarro tomó posesión de su acta de concejal del PP hace tan solo cuatro meses, el 26 de septiembre del pasado año, sustituyendo a su compañera María José Solana. Tras su cese del cargo, la siguiente persona en la lista de los populares para las elecciones de 2019 era Pilar Montero, maestra del colegio Nuestra Señora de Fátima de la Uva. Ahora está por ver si finalmente entrará ella y qué pasará con las concejalías que se han quedado libre.

Ni el alcalde ni el propio implicado han querido hacer declaraciones sobre lo sucedido y la única comunicación oficial ha sido la nota de prensa.