El grupo municipal socialista de Badajoz aseguró este jueves que «no pudo empezar peor» la obra para mejorar los soportales de la avenida Juan Carlos I, que comenzó el pasado lunes y que ha tachado de «caos». Manifestó que no hubo comunicación «de ningún tipo» a los comerciantes y que la retirada del falso techo se hizo «sin ningún cuidado y con escasas medidas de protección» al peatón y a los propios trabajadores de los negocios. Según explicó, hasta el miércoles las personas que iban por la zona, «insuficientemente delimitada» para el paso de las personas, tiraban del cableado que colgaba del techo e, incluso, se podía tocar desde unas terrazas de hostelería.

Para el PSOE es «incomprensible» que no se hayan retirado los coches de la calle, por lo que los ciudadanos tienen que salirse en ocasiones a la calzada, y que convivan maquinaria, terrazas, acceso a locales y transeúntes. La formación, que duda de que se esté cumpliendo totalmente el plan de seguridad y salud, considera que deberían reforzarse las medidas de protección. Asimismo, resaltó que la intervención no es compleja pero si delicada y confía en que esta «chapuza» no se repita durante los tres meses en las otras cuatro fases que se van a llevar a cabo. Por último, dijo desconocer que harán con las luces led instaladas hace unos años.