La Asociación Cívica Ciudad de Badajoz alerta del riesgo de accidentes por el mal estado del aparcamiento ubicado en el baluarte de San Pedro. En concreto, avisa del «inminente» hundimiento del enrejado del desagüe que, pese a haber sido reparado hace pocos meses, presenta nuevos desprendimientos y si se hundiera al paso de un vehículo, podría resultar dañado o desviar su dirección y afectar a viandantes.

Alerta además este colectivo de «desperfectos importantes» como el del pavimento, que se intentó remediar con unos pasillos de cemento cubiertos de gravilla, que la erosión ha convertido «en peligrosos desniveles». La queja se refiere también a las guías de acero corten que se colocaron para delimitar los setos. Al haber desaparecido éstos y el resto del ajardinamiento, estas guías representan un peligro para los neumáticos de los vehículos que aparcan allí. Por último, la asociación echa en falta iluminación, una ausencia que incrementa la sensación de inseguridad «en una zona ya de por sí amenazada».

La Cívica propone como soluciones posibles replantear las pendientes para la evacuación adecuada de la lluvia, extender el sistema de empedrado con adoquines a todo el aparcamiento y no solo a la zona destinada a autobuses, incluidos los taludes en los que no es posible mantener la vegetación. Por último, la asociación reclama que se mejore la iluminación y no se coloquen báculos en el interior del baluarte que -recuerda- forma parte de un Bien de Interés Cultural (BIC).