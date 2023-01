Caras serias y algunos ojos enrojecidos por la pérdida irreparable de un compañero. Medio centenar de trabajadores del ecoparque de Badajoz están concentrados desde las 9.00 de la mañana de este jueves a la entrada de las instalaciones. Además la planta de tratamiento está parada hasta medianoche. Han sido convocados por el comité de empresa, por decisión unánime de la asamblea de empleados reunida ayer, tras el grave accidente laboral ocurrido por la mañana, en el que falleció un operario aplastado por una prensa hidráulica cuando realizaba labores de limpieza de la máquina.

Tomás Félix Leal González tenía 40 años, estaba casado y tenía una hija de 5 años. Llevaba desde 2006 trabajando en la planta, que gestiona FCC y pertenece a la empresa pública Gespesa, dependiente de la Junta de Extremadura.

En nombre de sus compañeros, Ismael Puente, presidente del comité de empresa del ecoparque ha querido en sus declaraciones a los medios dar el pésame públicamente a la familia por "esta trágica pérdida". Según ha manifestado, el comité ha convocado hoy este paro de la actividad por lo sucedido y para denunciar "el estado general en el que se encuentra el ecoparque". Por un lado reclaman a FCC que "revise exhaustivamente todos y cada unos de los sistemas de seguridad" de las instalaciones. Por otro, urgen a la Administración, en este caso a Gespesa, que "por favor saque a concurso la licitación del ecoparque" porque está "caducada" desde hace más de 7 años. "Tenemos unas carencias bastante importantes en infraestructuras y vehículos", asegura. "Pedimos ayuda porque la situación en el ecoparque es bastante complicada y no queremos que vuelva a suceder nada igual ni parecido a lo que ha ocurrido". Gespesa ya anunció hace un año que licitaría la gestión del ecoparque de Badajoz en el primer semestre de 2022, una vez que dispusiese de los terrenos para la ampliación del vertedero, un trámite paralelo que está pendiente en el ayuntamiento.

En el comité de empresa no quieren establecer una relación de causa y efecto entre la situación de las instalaciones y este grave accidente laboral. Lo dejan en manos de la investigación abierta por la Guardia Civil y de la Inspección de Trabajo, que ha actuado de oficio. "No se puede especular sobre lo ocurrido hasta que no se emita un informe por la Inspección de Trabajo, es hablar por hablar", ha comentado el presidente del comité de empresa. "Pero sí son verdad las carencias de las infraestructuras y de los vehículos, a más no poder", ha asegurado. En concreto, ha citado que hay camiones que tienen hasta 18 años de antigüedad. "Por parte de la Administración no ha habido ninguna inversión desde hace varios años", denuncia. Señala al mismo tiempo que aunque se realizan revisiones periódicas del funcionamiento de los equipos, "las horas de uso están ahí, se puede parchear y se puede reparar, pero estas horas no hay quien se las quite".

En el comité de empresa entienden que la responsabilidad de esta situación recae en las dos partes: la concesionaria y la Administración. Puente asegura que se han reunido con Gespesa para pedir que se agilice el procedimiento de licitación pero desconocen los motivos de este retraso. Reconocen que hay cuestiones o problemas del día a día que se solucionan con la concesionaria, pero otros problemas "vienen de raíz, de los años que lleva en funcionamiento el ecoparque, que ya no tienen solución hasta que la Administración competente haga una inversión del calibre que merece".

El paro de actividad afecta a la planta de tratamiento, no a la recogida y vertido de residuos, pues los camiones de recogida de basura siguen llegando a las instalaciones, donde hoy no se está tratando. Tras esta concentración y el paro de actividad, los trabajadores del ecoparque de Badajoz no descartan convocar nuevas movilizaciones. "La seguridad de todos y cada uno de los que aquí trabajamos es primordial", defiende el presidente del comité de empresa.

La plantilla del ecoparque está integrada por 66 trabajadores. "Desgraciadamente hoy somos uno menos".