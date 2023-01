El juicio contra cuatro hombres implicados en un tiroteo en el que un varón de 34 años perdió un ojo a causa de las lesiones sufridas, que estaba previsto que se celebrase este miércoles en la Audiencia Provincial de Badajoz, se ha aplazado hasta los días 30 y 31 de mayo. El motivo es que uno de los abogados de la defensa, en concreto Alfredo Pereira, no asistió por enfermedad y, a pesar de que el despacho envió a la letrada Rosa Dorado, el cliente se acogió a su derecho de libre designación de abogado y pidió posponer el procedimiento. «En quien tiene depositada la confianza es en mi compañero, yo no tengo conocimiento del expediente por completo y no se podría velar por el derecho de defensa», señaló Dorado.

Tanto el fiscal como la acusación, ejercida por Enrique González de Vallejo, y los compañeros de la defensa Fernando Cumbres y Miguel Ángel Trigo, aceptaron el aplazamiento de la causa, que la sala ha fijado ahora para dos días. Asimismo, los cuatro testigos que acudieron, al igual que los policías que intervinieron en septiembre de 2020 en la plaza Toto Estirado de Los Colorines, fueron citados para la nueva fecha. El juez indicó a los letrados que tienen tiempo suficiente para tratar de alcanzar una conformidad parcial. En este sentido, González expresó que él está abierto a oír la propuestas y su cliente será quien decida si hay acuerdo o no. La fiscalía pide para dos de los acusados 11 años de cárcel por un delito de tentativa de homicidio y otro de tenencia ilícita de armas, y 138.900 euros en concepto de responsabilidad civil. Para los otros solicita dos años de cárcel por tenencia ilícita de armas. Por su parte, la acusación particular eleva la petición de pena de prisión para los cuatro procesados hasta los 13 años. A los dos principales procesados los considera autores materiales de los disparos y a los otros dos, coautores. Además, reclama una indemnización de 142.200 euros por las lesiones físicas, secuelas y daños morales sufridos por su cliente. Las defensas solicitan la absolución de sus clientes.