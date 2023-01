Un hombre de 70 años de edad ha fallecido este miércoles al caer desde la altura de un cuarto piso por el hueco de las escaleras en Badajoz. Ha ocurrido en la residencia militar Las Gravelinas, donde el fallecido estaba alojado. Esta residencia se encuentra en la avenida Fernando Calzadilla, número 4.

Una llamada al 112 de Extremadura a las 13.05 horas ha alertado de este accidente personal. Los equipos de emergencias movilizados no han podido hacer nada por salvar su vida. Según ha confirmado la Policía Nacional, el hombre se ha precipitado y ha caído en una zona común. Todo indica que no se ha tratado de un accidente, porque el cuerpo estaba en el exterior de la barandilla de las escaleras y existen más indicios que evidencian que tenía la intención de quitarse la vida. De la investigación se ha hecho cargo el grupo primero de la Policía Judicial. En la residencia las Gravelinas no han querido ofrecer ninguna información sobre lo ocurrido y han remitido a lo que pueda aportar la familia.

Han intervenido una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Nacional.