La Agrupación Musical Santísimo Cristo Rey, que acompaña procesiones de la Semana Santa de Badajoz, ha tenido que acudir a la Policía Nacional para denunciar los daños en su sede, ubicada en una nave del polígono El Nevero, donde ensayan y guardan todo su material, desde instrumentos a uniformes, partituras y documentación. La nave es propiedad del ayuntamiento, que le tiene cedida una parte desde 2019.

El portavoz municipal del PSOE, Ricardo Cabezas, se hizo eco ayer de esta situación. Según el grupo municipal socialista, en los últimos meses personal del ayuntamiento ha estado entrando en la sede de la Agrupación Cristo Rey, les han roto puertas, ventanas y han metido basura en su lugar de ensayo. Ante lo que estaba ocurriendo, el colectivo instaló cámaras de seguridad que recogieron imágenes de los intrusos intentando destrozarlas. Cabezas ha podido ver los vídeos, que la agrupación ha entregado a la Policía Nacional. El portavoz socialista criticó que el ayuntamiento «utilice estas prácticas mafiosas para amedrentar y amenazar a una asociación sin ánimo de lucro que a lo único que se dedica es a formar y a enseñar a jóvenes pacenses».

El conflicto tiene que ver con que el ayuntamiento ya no quiere que esta asociación ocupe el espacio en esta nave, en cuya adecuación la agrupación invirtió casi 5.000 euros. El consistorio la necesita desde que vendió el antiguo Ifeba, para trasladar servicios que ocupaban estas instalaciones.

La Agrupación Musical Santísimo Cristo Rey empezó como banda de cornetas y tambores en 2002 y en 2009 se transformó en asociación. Como necesitaba una sede para almacenar su material y ensayar, el ayuntamiento lescedió un local junto al pabellón Juancho Pérez. En 2019 les comunicó que debían abandonar lo , pues se iba a construir la piscina de la margen derecha (cuya obra aún no está terminada). La asociación se trasladó a la nave de El Nevero, en cuyo interior adecuó unas dependencias a sus necesidades. Hasta que en enero de 2022 les dijeron, de palabra, que tenían que irse.

El director de la Agrupación Cristo Rey, Luis Miguel Gómez Silva, relata que a la nave llegó un trabajador municipal y un jefe de servicio para decirles que se tenían que marchar, a los que respondieron que tienen un documento de cesión por parte del ayuntamiento, firmado por el concejal Francisco Javier Gutiérrez. «Nosotros no somos okupas», recalca el director e insiste en que «hasta la fecha» no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte del ayuntamiento para que abandonen la sede. A raíz de ese momento empezaron los problemas. Un día llegaron a ensayar y encontraron la puerta rota. Al día siguiente ya no estaba la puerta. «Nosotros tenemos metido allí un dineral», explica Gómez Silva. Esto ocurrió en septiembre y desde entonces no pueden realizar allí su actividad. Les han clausurado la puerta y han metido «de todo», sillas, mallazo, para impedirles el acceso. «Nosotros entendemos que este espacio le puede hacer falta al ayuntamiento y nos tendremos que ir, pero no de la manera, por la tremenda», lamenta.

Francisco Javier Gutiérrez desconoce quién ha podido hacerles esto y condena lo sucedido, si es que ha ocurrido como la asociación denuncia. «Voy a enterarme», dice. En todo caso, cuestiona que se instalasen cámaras de seguridad sin permiso del propietario de la nave.

El concejal no entiende cómo se ha podido llegar a esta situación. Explica que junto al documento de cesión, la agrupación recibió un reglamento según el cual están obligados a abandonar el local cuando el ayuntamiento lo necesite. Otras asociaciones lo han hecho porque conocen las condiciones. «Saben que están en precario», aduce. En junio los avisó de que tenían que irse y les ofreció una nave acondicionada en el ferial, con luz y agua, incluso quiso ayudarles con la mudanza.Pero la rechazaron y no han vuelto a contestar a sus llamadas. La oferta del concejal sigue en pie.