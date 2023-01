El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Badajoz ha fallado que la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Badajoz (Coeba) debe convocar "de forma inmediata elecciones", lo que implicaría el cese del actual presidente en funciones, Francisco Javier Peinado. Pero Peinado no se da por aludido. La sentencia le ha llegado este martes (aunque tiene fecha de 24 de noviembre, algo que le "sorprende") y no es firme. Tiene 20 días para recurrirla y el gabinete jurídico de Coeba va a estudiarlo. Conclusión: sigue sin haber fecha para las elecciones en Coeba.

Peinado es presidente en funciones desde el 9 de julio de 2021, tras la dimisión de Emilio Doncel, que ocupaba el puesto desde 2015 por cuatro años. La elección de Peinado en el comité ejecutivo se produjo entre los dos vicepresidentes y ganó por un voto de diferencia. Hoy Peinado ha puesto sobre la mesa que existe un acuerdo de 24 de mayo de 2019 por el que se prorrogaba cuatro años más el mandato del entonces presidente y del comité ejecutivo, un acuerdo que la asamblea general adoptó por unanimidad, justificando así que esta prórroga sigue vigente hasta el próximo mes de mayo.

La sentencia que hoy se ha conocido solicita convocar de forma inmediata asamblea general ordinaria y extraordinaria en Coeba, en cuyo orden del día "se contengan cuanto menos el cese del actual presidente de la confederación y de su comité ejecutivo, y la elección de una nueva candidatura que habrá de ocupar tales cargos". De esta forma, el juzgado estima la demanda presentada por distintas personas en representación de Apag Extremadura Asaja y de la Asociación Regional de Empresarios del Metal de Extremadura (Aspremetal), entre otros, contra Coeba y contra Javier Peinado.

La sentencia expresa que la demanda "debe prosperar pues los demandantes están legitimados para solicitar la convocatoria de asamblea general extraordinaria con un determinado orden del día y porque "es indiscutible el incumplimiento en que se ha incurrido al no convocarse desde 2019 la asamblea general ordinaria o extraordinaria que expresamente establecen los estatutos". Se trata de una situación que supone "una vulneración de los principios democráticos que deben regir la organización y funcionamiento de toda asociación". En este sentido, la asamblea cuya convocatoria se solicita en la demanda "también implica un proceso electoral, dado que en el orden del día se incluirá el debate sobre la elección de nuevas candidaturas".

El juzgado considera además que Apag Asaja y Aspremetal tenían legitimación para interponer esta demanda. Estas entidades solicitaron la celebración de elecciones en Coeba al considerar que tras la marcha de Emilio Doncel, el comité y el máximo responsable (Javier Peinado, presidente también de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, Creex) nombrados solo podían tener un carácter interino, ya que eran necesarios comicios con urgencia.

Peinado ha querido dejar claro esta mañana que "la sentencia no es firme" y que el fallo judicial "no obliga a convocar elecciones" sino a celebrar una asamblea extraordinaria. "No condena ni obliga a convocar elecciones y a que haya un cese automático", sino que en la asamblea se votaría y si el resultado fuese que no se cesa el presidente "volveríamos a la casilla de salida". Según el presidente en funciones de Coeba, la sentencia "no entra en el fondo" y acusa a titular del juzgado de no haberse leído los estatutos de la confederación, por lo que si se cumpliera en los términos que dicta, "entraríamos en un vacío legal" y la organización quedaría descabezada. Hay que tener en cuenta -según ha explicado- que los estatutos marcan cómo ha de ser el procedimiento electoral: habría un plazo para presentar las candidaturas, que el comité ejecutivo tendría que proclamar, constituir la mesa lectoral y celebrar asamblea.

Peinado tampoco comparte los términos de la sentencia en los que mantiene los derechos a una organización (Asaja) que tiene una deuda de 31.000 euros con Coeba y que, según los estatutos de la propia organización, no podría ejercerlos por este motivo. "Es un contrasentido, los jueces están diciendo que aquí no pasa nada porque no se pague". Peinado tiene claro que lo que está ocurriendo responde a "una labor de intoxicación y de desgaste" hacia esta organizaicón y "empiezo a notar que hacia mi persona".

Por otro lado, ha negado que se esté "resistiendo" a convocar elecciones. "No me resisto ni voy de ganador, si es que me vuelvo a presentar", ha comentado. El motivo que hoy ha alegado es que si se hubiesen convocado antes elecciones habría votado una asociación que tiene una deuda de 31.000 euros y se abrirían dos escenarios: permitirle votar o impedirselo, con lo cual iría al juzgado. "Entraríamos en una situación de inseguridad jurídica", ha defendido.

Se da la circunstancia de que el próximo 9 de febrero se celebrarán elecciones a la Cámara de Badajoz, a la que concurrirán la candidatura de representantes de la actual Coeba frente a la candidatura del actual presidente de la organización cameral, Mariano García Sardiña, donde se encuentran entre otros representantes de Aspremetal o Apag. Casualmente, la sentencia se ha dado a conocer hoy, cuando Peinado tenía prevista una comparecencia ante la prensa para dar a conocer el programa de su candidatura. Lo ha hecho acompañado de Luisa Santana y Manuel Guerrero, que forman parte de la candidatura de Coeba a la Cámara.