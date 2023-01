El derribo del antiguo campo de fútbol José Pache, en el Cerro del Viento, comenzó ayer, mientras se busca solución a los ‘okupas’ que viven ilegalmente desde hace años en las viejas oficinas y vestuarios. Como ya adelantó este diario en su edición del lunes, en esta primera fase solo se va a demoler el muro perimetral y algunas casetas anexas, mientras que el resto de las instalaciones, que llevan si uso casi una década, se echarán abajo cuando sean desalojadas, ya sea voluntariamente o mediante desahucios, por lo que, de momento, no hay fecha.

Antes de las ocho y media de la mañana ya había en la zona agentes de la Policía Local y Nacional, que acompañaron a los funcionarios de la Junta de Extremadura, titular de estas instalaciones, y al personal de la empresa encargada del derribo ante la posibilidad de que se produjera algún tipo de incidente. No fue necesaria su intervención en ningún momento y pocos minutos después de las nueve la máquina ya estaba tirando los primeros metros del cerramiento. La previsión es que los trabajos no se prolonguen durante más de dos o tres días, aunque todo dependerá de la climatología.

Además del muro perimetral, se van a tirar varias pequeñas construcciones pegadas a ese, que están en estado ruinoso y llenas de basura y ripios, así como las vallas publicitarias. Solo se quedará en pie un tramo de unos 100 metros de tapia, en la parte alta, como medida de protección, pues hay un importante desnivel.

La directora general de Vivienda, Maribel Vergara, también se desplazó ayer , junto al portavoz del grupo municipal socialista, Ricardo Cabezas, hasta el José Pache coincidiendo con el inicio de la obra, a la que se han destinado unos 10.000 euros. Según explicó Vergara, esta actuación se lleva a cabo «por seguridad» tanto de los ciudadanos como de las propias personas que viven ilegalmente en las viejas instalaciones, pues los muros tienen problemas de humedades y en algunos puntos «amenazaban» con venirse abajo. También se hace para dar respuesta a los vecinos del Cerro del Viento, que desde hace años piden que se derribe el estadio por los problemas de inseguridad que genera en la zona, debido, entre otros, al «menudeo de droga».

Ofrecimiento de ayuda

La directora general explicó que trabajadoras sociales de la Junta de Extremadura ya se han puesto en contacto hasta en tres ocasiones para emplazar a estas personas a que acudan a la Oficina de Vivienda para estudiar sus casos y ofrecerles «soluciones habitacionales» a su actual situación. En este sentido, Vegara recordó que existen ayudas a la vivienda, para casos de especial vulnerabilidad, bono joven e, incluso, pueden inscribirse como demandantes de una vivienda social. De momento, ninguna ha respondido al ofrecimiento, por lo que las trabajadoras sociales volverán a visitarlos esta misma semana.

«Son infraviviendas, no hay ni luz ni agua y las instalaciones son absolutamente deficientes, tienen que desalojarlas por su propia seguridad», subrayó la directora general, quien confió en que la situación se resuelva sin tener que acudir al desahucio. Según los datos que les ha facilitado la policía, habría 9 personas viviendo en las instalaciones, pero se desconoce la cifra exacta, pues hay quienes van y vienen.

Los más antiguos

José Antonio, de 69 años, y José Manuel, de 41, son dos de las personas que llevan más tiempo viviendo en el José Pache. El primero asegura que esta es su 'casa' desde hace 30 años (empezó residiendo en la caseta del guarda y colaboró en el estadio cuando estaba abierto) y el segundo, cerca de dos décadas. Ambos se desvinculan del resto de ‘okupas’ que han llegado desde que las instalaciones se abandonaron y de los problemas que denuncian los vecinos. Sobreviven de lo poco que sacan de la venta de chatarra y se resisten a abandonar este lugar. «¿A dónde vamos a ir nosotros?, se preguntan. «Si me dan una casa gratuita si me iría, porque no puedo pagar». Sobre el ofrecimiento de la Junta de buscarles una solución, José Antonio lo piensa y solo dice resignado: «Uno está tan hecho a perder, que cuando gano, me enfado».