La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, criticó este viernes la decisión del Ayuntamiento de Badajoz de no acogerse a la ayuda al transporte urbano puesta en marcha por el Gobierno, algo que tildó de «política anticiudadana». Además, afirmó que es «indignante» que el alcalde, Ignacio Gragera, haga «política partidista en vez de política útil» para los ciudadanos y consideró que es «lamentable» haber rechazado la ayuda y no rebajar el precio del billete, que fomentaría la movilidad sostenible.

De Miguel estuvo acompañada de la portavoz de Unidas Podemos Badajoz, Erika Cadenas, que resaltó que los usuarios del bus urbano no han visto reducido el precio del billete a la mitad y han tenido que pagar más porque ha subido la tarifa. Cadenas, que pidió que se ponga en marcha «cuanto antes» un Plan de Movilidad Urbano, tachó de «desfachatez» no acogerse a la ayuda por no confiar en que luego se pague. A su juicio, el ayuntamiento tiene unos 70 millones de euros de remanente y supondría «muy poquito esfuerzo» haberlo hecho. «Era solamente poner el 20% de ese descuento, ya que el Gobierno iba a aportar el otro 30%», agregó, al tiempo que expuso que esta medida favorece a las personas vulnerables, así como a los trabajadores.