El grupo municipal socialista denunció este viernes el retraso con el que el Ayuntamiento de Badajoz va a acometer la reparación de Puerta Trinidad, que llega 14 meses tarde. Según detalló, en noviembre de 2021 se aprobó el plan de impulso en el que destinaron 82.000 euros al arreglo del monumento porque en marzo de ese año ya se había desprendido parte del enfoscado, algo que sucedió de nuevo el mismo mes del pasado año. Por este motivo, la puerta estuvo rodeada de vallas durante un año y medio. «Ha sido un despropósito de gestión y una demostración de la baja sensibilidad hacia el patrimonio histórico de la ciudad. Había dinero para su adecuación, pero no interés, en realizar una resolución a las patologías detectadas en el baluarte construido en 1680», agregó la formación.

Así, en este tiempo ha crecido la hierba en el entorno, se ha formado un vertedero junto a las troneras y hay pintadas que no se han borrado. El portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, incidió en que dijeron que antes del pasado verano estarían hechas las reparaciones y no fue así. También aseguró que es importante recuperar el patrimonio y, posteriormente, cuidarlo, algo que no se hace con diligencia. En este sentido, confía en que el Consorcio del Casco Antiguo sirva para dar una respuesta, así como evidenciar y corregir, a las «malas prácticas» hechas hasta hoy.