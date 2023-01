En el Economato Social Ciudad de Badajoz no paran de surgir ideas con dos objetivos claros: mantener la ayuda a las familias en riesgo de exclusión a través de su supermercado y que personas con discapacidad accedan a un empleo. Con estas premisas han puesto en marcha un nuevo proyecto de reciclaje de tapones de plástico con los que crearán tablones para hacer mesas, estanterías o encimeras, que posteriormente comercializarán y cuyos beneficios se destinarán al mencionado supermercado.

Para ello, les están construyendo una máquina de prensa y horno que derretirá los tapones previamente troceados para darles la forma indicada. Una máquina que están fabricando un herrero y un electricista, ambos jubilados, y que, según afirmó la fundadora y presidenta del economato, Mercedes Arias, va muy avanzada. La ayuda para esta entidad no lucrativa es primordial y La Caixa les donó 2.000 para las piezas de aluminio y acero.

La máquina tiene un tamaño grande y su consumo energético será importante, por lo que están buscando dónde se ubicará. Además, está previsto que en ella trabajen dos personas con discapacidad. Como la materia prima son los tapones, harán campañas de recogida y pondrán contenedores en colegios e institutos.

«Tenemos mucha ilusión porque este tipo de maquinaria no existe en España, es algo novedoso y el material es bueno», resaltó Arias. Ella confía en cubrir al menos los gastos para cumplir con la inserción laboral.

Situación actual

El economato, que recibió en noviembre el Premio Especial de La Crónica de Badajoz, está sufriendo la inflación al igual que toda la sociedad, con la peculiaridad de que eso repercute en el centenar de familias que atienden con el supermercado del polígono industrial El Nevero. A pesar de que con el nuevo año han llamado a nuevas familias para que accedan a la ayuda, la lista de espera sigue superando al número de beneficiados que, durante un año, pueden comprar los productos al 50% precio que le cuesta a la entidad. Esto hace que el ahorro llegue a ser de un 60 o 70% respecto al de otras cadenas.

Arias explicó que el tope de compra semanal que había por familia (20 euros de ella y 20 del economato) se tuvo que incrementar hasta los 22 para que el carro estuviera más completo porque ya había productos importantes que tenían que dejar fuera, como pañales u otros de limpieza. «Ni con 25 euros conseguiríamos satisfacerlo. Ya no sabemos qué hacer para amparar a más familias», señaló.

A su juicio, los augurios no son nada buenos y la «desesperación» con la que les piden ayuda no se lo habían encontrado antes. Asimismo, hizo hincapié en que hay muchas personas que ya atendieron y que vuelven a solicitarlo, pero la lista de espera tan grande que tienen no pueden darles la oportunidad porque «sería injusto».

Por estos motivos, la entidad trabaja en proyectos para mantenerlo, como la cafetería Social Café, que abrió sus puertas a finales de septiembre, o la iniciativa de reciclaje de tapones de plástico.