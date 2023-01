El grupo municipal socialista no se había pronunciado sobre la polémica generada por la presencia de una carroza dedicada a la caza en la Cabalgata de los Reyes Magos de Badajoz. Sí lo habían hecho algunos concejales en sus redes. Su portavoz, Ricardo Cabezas, manifestó ayer que no han querido hablar «porque no hay que agrandar más esa bola de nieve». Pero a preguntas de la prensa, Cabezas se posicionó en contra y defendió que «para reivindicar y defender la caza hay otros espacios y otros momentos». Eso sí, el portavoz dejó claro que el PSOE, en las instituciones en las que gobierna, «no somos sospechosos de no apoyar la caza», de hecho, recibió la Medalla de Extremadura a propuesta del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y además las monterías han sido declaradas Bien de Interés Cultural. (BIC).

Partiendo de esta base, Cabezas insistió en que «hay otros espacios y otros momentos para reivindicar la importancia que tiene la caza en nuestra región y no ha sido muy acertada esa propuesta» de llevar una carroza. A lo que añadió que no quieren acrecentar la polémica pues «ya ha pasado». ¡Pero no parece que la polémica termine en esta Cabalgata, pues la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, aseguró que volverá a salir en próximas ediciones, según el acuerdo con la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), que ha sufragado los 17.000 euros que ha costado la decoración. Cabezas preguntó por qué va a volver esta carroza a la próxima Cabalgata. «El año que viene la concejala no va a estar en el ayuntamiento», apuntó y dijo que si existe algún acuerdo, él no lo ha firmado. «Aquí se firman tantas cosas, acuerdos de gobierno o el propio alcalde tránsfuga firmó con su anterior partido el código ético que lo obligaba a dejar su acta de concejal si se pasaba a otro partido, por lo que está visto y comprobado que la firma del alcalde o de cualquier concejal de este equipo de gobierno no tiene validez ninguna». Si bien no aclaró Cabezas si esta carroza volverá a desfilar con los Reyes Magos si el PSOE llegase a gobernar en el Ayuntamiento de Badajoz. «Cuando nosotros gobernemos nos pondremos a trabajar en la próxima Cabalgata, ya veremos qué compañero estará al frente de esta responsabilidad, nos trasladará al equipo de gobierno cuál es su propuesta y decidiremos si cuadra o no cuadra con nuestro parecer». Con estas palabras no lo dejó claro. «Es que sería adelantarse al año que viene, ya veremos», insistió.