El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz ha denegado la detención e ingreso en prisión provisional de los dos acusados de pertenecer a un grupo criminal dedicado a difamar al exalcalde, Francisco Javier Fragoso, y una larga lista de exconcejales, concejales, funcionarios y particulares, a través de grupos de Facebook, que no comparecieron el pasado lunes en la primera sesión del juicio por estos hechos, en el que se sientan en el banquillo seis procesados más. En la vista, que tuvo que ser suspendida ante la incomparecencia de los dos inculpados, la fiscalía solicitó que como medida cautelar se decretara la busca y captura de ambos y el ingreso en prisión provisional para uno de ellos, considerado el 'cabecilla de la trama' y que se enfrenta a la pena de prisión más elevada. Las acusaciones particulares, que defienden los intereses de Fragoso, la concesionaria del transporte público Tubasa y el Ayuntamiento de Badajoz, se adhirieron a la petición del ministerio público, pero solicitaron la prisión preventiva para los dos procesados alegando que estaban intentando "deliberadamente" sustraerse de la acción de la justicia y por el riesgo de fuga. La defensa del principal procesado se opuso al considerar la medida "desproporcionada".

El juez debía resolver sobre esta solicitud y, en un auto emitido este miércoles, la ha desestimado. El motivo, según recoge la resolución, es que ambos procesados acudieron "voluntariamente" a los juzgados la misma mañana del lunes para justificar las razones de su incomparecencia -este diario ya informó de que el principal acusado había alegado problemas para llegar a tiempo al juicio, mientras que el otro procesado argumentó que desconocía la celebración de la vista, puesto que no había recibido la notificación- y a los dos se les ha citado ya personalmente para el próximo 6 de febrero, fecha a la que se aplazó la vista. El titular del Juzgado de lo Penal entiende que, tras esto, la medida solicitada por la fiscalía y las acusaciones particulares "carece en la actualidad de objeto".

No obstante, en el auto señala que esta resolución, que puede ser recurrida, no impide que en el futuro, si volvieran a concurrir los requisitos legales por incomparecencia injustificada, se pudieran acordar medidas cautelares. En este sentido, el juez recuerda que "los acusados no han comparecido sin justificación alguna y que en cuanto estaba pendiente la adopción de medidas cautelares de carácter personal han comparecido de inmediato, por lo que no eran ajenos a la celebración del acto del juicio".