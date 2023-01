El arte gaditano, en concreto de El Puerto de Santa María, hará acto de presencia en el Concurso de Murgas de Badajoz (Comba), que por primera vez se abre a participantes de fuera de la región y va a permitir que la comparsa ‘El don Juan de tus detalles’ cambie las tablas del Gran Teatro Falla por las del López de Ayala. Su actuación será el miércoles 8 de febrero en tercera posición. Participarán como una murga más pero no van a renunciar a su estilo. Será una nueva experiencia tanto para ellos como para el público aficionado a las murgas pacenses.

Al frente de la agrupación está Juan Luis Falcón, un amante de los carnavales con lazos con Badajoz puesto que su novia es de la ciudad. Así se cuajó su participación, «por casualidad». Ella tiene familia carnavalera (su hermano es uno de los fundadores de Marwan, José Luis García ‘El Pleura’, y sus hijos también son murgueros), le pusieron vídeos de los concursos y le empezaron a «pinchar» para que se apuntara. Miró las bases, lo consultó con su grupo y apostaron por probar.

A falta de algo menos de un mes para que de comienzo, la comparsa portuense lo tiene todo prácticamente cerrado. Tal y como explicó, llevan ensayando desde julio y cuentan en el repertorio con siete pasodobles, más otro al que están dando forma, ocho cuplés, la presentación y el popurrí. «Todo no lo podemos cantar, pero la ventaja es que podemos repetir alguna letra si pasamos de fase», añadió. A su juicio, colarse en la final sería una «maravilla» y de conseguirlo harían una cosa especial. «No nos vamos a mosquear, salimos para cantar, disfrutar y enseñar a la gente nuestro trabajo», indicó.

Falcón tiene claro que es un certamen muy local y que le van a juzgar como murga y no como comparsa, que son diferentes. A pesar de ello, no variarán mucho su forma de actuar. Eso si, en vez de cantarle a la playa de La Caleta tendrán que hacerlo al río Guadiana, por ejemplo. Asimismo, tendrán que omitir algunas referencias de su zona y de Andalucía pero el resto de temas son globales, que les afectan a todos. «No me voy a meter en un fango de tocar los problemas de Badajoz porque no vivo allí», agregó.

Falcón aseguró que van a ir a por todas pero considera que al ser un concurso tan local no les van a mirar igual que al resto y dependerá del jurado. «Si están condicionadas porque tienen familiares y amigos que están cantando evidentemente les van a valorar mejor que a mi por el vínculo», señaló. Según contó, no traen mal repertorio.