Terminadas las vacaciones navideñas, ayer volvió la normalidad a los colegios, institutos y a las actividades complementarias. No así a las Escuelas Municipales de Música de Badajoz, dependientes de la Concejalía de Cultura, cuyo curso debería haber comenzado en septiembre pero se ha ido retrasando. El último plazo que dio la concejala, Paloma Morcillo, fue que comenzarían en enero, pero no dio fecha concreta, y sigue sin tenerla.

Padres y alumnos recibieron ayer un correo de las escuelas informándoles del ‘retraso en el inicio de las clases’. Según la información que han recibido y que también se ha colgado en las redes sociales, las escuelas no han podido comenzar porque no está resuelta todavía la licitación del servicio de vigilancia y seguridad en los colegios donde se imparten. «Falta aún la formalización del contrato por parte de la empresa adjudicataria, que esperamos se lleve a cabo a la mayor brevedad. Disculpen las molestias», recoge el comunicado en las redes sociales.

Hace un mes, el 5 de diciembre, Morcillo, aseguró que las clases comenzarían en enero, coincidiendo con la vuelta a los colegios tras las vacaciones de Navidad. No dijo el día exacto. En aquel momento, la concejala informó de que ya se había adjudicado el servicio de vigilancia de las sedes y solo quedaba pendiente que la empresa entregase toda la documentación para firmar el contrato. Un mes después, aún no se ha firmado, según la información trasladada ayer a padres y alumnos.

Para la asociación de padres y alumnos de las escuelas, este retraso es «una tomadura de pelo», según se expresó ayer la presidenta, Guadalupe Chamorro, tras recibir el correo que les informaba de los motivos. Esta madre aseguró que los profesores todavía no tienen clara la fecha de inicio del curso. La asociación ha mostrado su malestar por este incumplimiento y no descarta organizar movilizaciones. Guadalupe Chamorro ya mostró su desconfianza cuando la concejala habló de la primera semana de enero. «De momento estamos viendo que no van a empezar y es una semana más de retraso», lamentó.

Según explicó el jueves pasado a este diario la concejala de Cultura, estaban esperando a que se resolviese la plaza de coordinador de las escuelas, que estaba pendiente de la baremación por parte del tribunal. Morcillo aseguró que ya estaba todo preparado y había quedado con los directores de los colegios para hablar con ellos cuando se incorporasen esta semana. «Los profesores están preparados para comenzar y esperando con el coordinador el cierre de algunos detalles para que empiecen las clases», señaló la responsable, quien aseguró que tenían también el servicio de seguridad y vigilancia. Morcillo incidió en que las clases se iniciarán este mes de enero. La asociación de padres y alumnos cree que el coordinador empezó a trabajar ayer en su puesto pues firma el correo que recibieron.

Respecto a la posibilidad de que haya alumnos que debido a esta situación se hayan podido dar de baja, la concejala manifestó que en principio no tienen constancia de que lo hayan hecho salvo quizá unos pocos. No tenía datos, pero negó que haya habido una «huida masiva que decían que iba a haber». Reconoció que el retraso del inicio de las clases «no ha sido la situación ideal, ha sido complicada y hemos intentado explicarla», pues comprende que puede suponer un trastorno sobre todo para las familias organizar las actividades complementarias. «Entiendo la reivindicación de que las escuelas empezaran pero los trámites administrativos han ido mucho más lentos de lo que a mí me hubiera gustado». Morcillo recordó que las escuelas se empezaron a preparar en mayo y «por unas causas o otras se han ido alargando». La concejala pidió disculpas pues necesariamente este curso será más corto, «con la esperanza de que la duración del próximo sea la de un curso escolar normal, de septiembre a junio». Así, anunció que en marzo empezarán a preparar la nueva licitación «porque el curso tiene que empezar en septiembre».