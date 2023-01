La decoración de su agencia de publicidad no deja lugar a dudas de que es un apasionado del Carnaval de Badajoz, por las fotos que adornan las paredes. Sobre la mesa de reunión se apoyan cuatro trofeos: antifaces de plata concedidos por la Federación del Carnaval Pacense (Falcap): dos de fotografía, otro a la difusión con ‘El estribillo’ y uno de su murga, Los Agüitas, del que le corresponde una vigésima parte. No podría haber mejor pregonero para la Exaltación del Carnaval’ de Badajoz, un pregón que se estrena en 2023 para engrandecer esta fiesta. Paco González lo pronunciará el 23 de febrero en el López de Ayala.

-Cuando se hizo público tu nombre dijiste que había sido un honor y un susto.

-Que te elijan para un acto de este tipo siempre te asusta, porque parte de la ciudad pone el foco sobre mí y se trata de representar al Carnaval, que es Fiesta de Interés Turístico Internacional, una de las tres que tiene la región. El Carnaval me encanta y poder formar parte de su historia es algo que considero muy importante.

-¿Cómo te lo propusieron?

-Surgió de una manera curiosa. Me llamó el concejal de Ferias y Fiestas (Francisco Javier Gutiérrez) porque tenía que hablar conmigo.Fuimos a tomar un café y empezó a hablar de lo que querían hacer y de que estaban buscando a alguien con un determinado perfil, que se hable del Carnaval del presente y también del pasado, su historia, anécdotas, momentos claves y personas importantes. Empezó a darle vueltas hasta que le pregunté si lo que quería es que lo hiciese yo. La respuesta fue que sí.

-¿Qué le contestaste?

-Si tú crees que puedo hacerlo vamos a por ello. Hasta hoy.

-Vas a ser el primero y el que marque la pauta. ¿Mucha responsabilidad?

-Para un pregón al uso ya hay muchos en los que te puedes inspirar, buscar referencias o coger algo de estilo. Pero esto es totalmente nuevo. Voy a desbrozar el camino y se trata de que quede lo mejor posible. Va a ser la apertura del primer segundo fin de semana del Carnaval de Badajoz y es una responsabilidad añadida.

-¿Cuando te lo pidió el concejal tú ya sabías que estaba previsto un acto así?

-Fue el 14 de octubre. Me pidió discreción, que no comentase nada. Hasta que se presentó en rueda de prensa el 30 de diciembre.

-Desde entonces supongo que estás dando vueltas a cómo enhebrarlo.

-¿Tú qué crees? Ya lo tengo hecho. Falta algún pequeño ajuste final pero prácticamente está redactado entero. Serán 40 o 45 minutos de intervención. Es más responsabilidad porque intentas no dejar nada ni a nadie fuera. Quiero que sea muy coral, con distintos puntos de vista. Por ejemplo, pedí a un amigo si podía contar una anécdota que ocurrió en la murga y me dijo que sin ningún problema.

-¿De verdad le pediste permiso?

-Sí porque es una anécdota un poco espinosa. Me dijo que no le importaba en absoluto, todo lo contrario. Es más, me contó otra todavía más jugosa que también he incluido.

-¿Tendrá tintes humorísticos o será un pregón emotivo?

-Si haces un pregón de 40 minutos y no es un poco divertido, la gente se puede aburrir. Un pregón por definición debe ser diversión. Tendrá anécdotas y tendrá su lado emotivo. Como dice Plácido Ramírez Carrillo: la libreta de las ausencias. El Carnaval de Badajoz empieza a tener demasiados nombres en esa libreta de las ausencias, de gente que fue muy importante. El año pasado, tres que me tocan a mí directamente: Miguel Ángel Corral, José Tomás Andrade y Ricardo Taylor. Seguro que han sido muchos más, pues miles de personas participan activamente en los grupos. Se está marchando gente que recuperó el Carnaval a principios de los 8O y podría dar muchísimos nombres: Miguel Celdrán, Manolo Rojas, Pepe Hueso, Pirfano, Diego Gallego, Alfonso Colomer... Quiero que sea un recuerdo a estas personas que tanto hicieron por el Carnaval, los verdaderos padres de la fiesta que tenemos hoy.

-Será entonces un homenaje a quienes pusieron la base e impulsaron el Carnaval para que haya llegado a ser lo que es.

-Efectivamente.

-Y si tú haces todo esto ahora, ¿qué le quedará al siguiente pregonero?

-Eso será problema del que venga (se ríe). Yo voy a hacer mi pregón y lo único que quiero es que la gente se divierta, que se vea reflejada en él. A fin de cuentas me defino como uno más. Durante más de 20 años fui componente de la murga Los Agüitas. Llegué con 18 años, era un niño. También soy componente de la comparsa La Bullanguera, exento de desfile aunque al corriente de cuota.

-¿Tienes clara la diferencia entre el pregón que abre el Carnaval y el de la Exaltación?

-Está clarísima. El pregón de José Mota, bajo mi punto de vista, es para vender el Carnaval fuera y para eso se necesita a alguien potente, conocido, con repercusión en redes sociales y con proyección nacional. José Mota es un acierto total. Es una persona divertida y además utiliza mucho los disfraces en sus personajes y está exento de polémica. Me parece una elección muy apropiada. Después está el pregón infantil, un momento enternecedor, los niños son el futuro, no los podemos dejar atrás en el Carnaval, por eso habrá representantes de murgas y de comparsas con un relato detrás. En mi caso, se trata de recuperar el punto de vista más local que tiene el Carnaval, hacer un poco de historia, repasar lo mucho y bueno que se ha hecho, cómo ha ido creciendo, evolucionando y haciéndose mayor.

-Eres un archivo andante del Carnaval. Han elegido bien.

-A mí se me ocurren entre 3.000 y 4.000 personas que lo harían mejor. Es verdad que el Carnaval tiene un componente de pasión y esa sí la tengo. La familia del Carnaval se escoge y cuando formas parte de esta familia, te importa, la defiendes y la quieres.