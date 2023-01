Cuando todavía no ha terminado las obra para convertir en plataforma única el entorno de Puerta de Palmas -que culminará dentro de plazo, en febrero-, el Ayuntamiento de Badajoz asegura que este mes de enero comenzarán los trabajos para poner al mismo nivel calzada y aceras en nuevas calles entre las 12 previstas en el Casco Antiguo, que se dividieron en tres lotes, cuyo plazo de ejecución es de 5 meses.

Los tres lotes se adjudicaron en septiembre, pero la Junta de Extremadura concedió una subvención de 1,3 millones con fondos europeos que requiere la firma del convenio entre las dos administraciones. Ya lo han hecho ambas. Esta actuación estaba contemplada en el Plan de Impulso y el ayuntamiento ha tenido que aprobar un cambio de finalidad de esta partida, que se ha destinado al parque periurbano de El Pico. Todos estos trámites han retrasado el inicio de la obra, pues las adjudicatarias tenían firmados sus contratos y ahora deben rubricar otros nuevos, dado que la procedencia de la inversión es otra.

El concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, calcula que esta semana se podrán firmar para comenzar las obras, pues además tienen contratada la arqueología. Urueña aduce que preferían retrasar el comienzo de estas obras para que no coincidiese con la Navidad y también debido a la lluvia.

El lote 1 abarca el último tramo de la calle Santo Domingo y De Gabriel, Muñoz Torrero y Meléndez Valdés. Se ha adjudicado por 445.748 euros a Extremeña de Infraestructuras y Obra Civil, que es la misma constructora de la plataforma única en el entorno de Puerta de Palmas.

El lote 2 incluye José Lanot, José Terrón, la plaza de San Agustín y Chapín. Se adjudicó por 443.041 euros a Mesasol Uno.

El 3 comprende la mitad de la calle Zurbarán (desde Martín Cansado hasta la plaza de España), la renovación del pavimento de San Juan, además de Bravo Murillo y Arco Agüero. Se ha adjudicado a Cubillana por 423.994 euros.

Urueña apunta que no se abrirán las cuatro calles de cada lote al mismo tiempo y entiende que las constructoras acometerán las obras de dos en dos, con la idea de ir terminándolas antes de empezar las siguientes. Las obras de los tres lotes van a ser simultáneas y comenzarán a lo largo de este mes. Según explica, hay calles más independientes, como es el caso de San Juan, donde una cuadrilla especializada colocará calçadinha. «Cada calle irá a su ritmo y siempre se empezará y terminará completa». Como mucho en cada lote se abrirán dos calles al mismo tiempo y no en tramos completos. «No va a haber 12 calles abiertas a la vez», asegura Urueña.

La superficie que abarcará la nueva plataforma única de estas calles será de 9.300 metros cuadrados y ninguna se convertirá en peatonal tras la obra, salvo las que ya lo son, para no complicar el tráfico rodado en el centro.

Pendiente queda la conversión en plataforma única de Juan Carlos I y Prim, adjudicada en septiembre a Cubillana por 808.230 euros. El ayuntamiento había anunciado que esta obra no empezaría hasta que no concluyese la de la plaza de Reyes Católicos, con la que enlaza. Aunque esta última termine en febrero, la de Juan Carlos I no comenzará hasta marzo para no interferir en el desarrollo del Carnaval, que tiene en esta avenida una de las principales ubicaciones en las que se celebra la fiesta. Supondrá un retraso de apenas dos semanas.

/CAMPILLO/ El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, puso fecha cuando hizo balance del año: el 9 de enero comenzarán las obras de urbanización de El Campillo. Hoy es el día. Comenzar supone que hoy empezará el acopio de material para cambiar las redes de saneamiento y de abastecimiento. El concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, señala que hasta que no han tenido el visto bueno de Patrimonio no se ha podido iniciar la obra porque no tenían la disponibilidad de todos los terrenos. «Es una obra complicada, de casi 2,5 millones de euros, con muchas calles estrechas y no puedes cortar el acceso a las viviendas», explica Urueña.S