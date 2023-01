Una historia que en el momento pudo pasar desapercibida, precisamente porque tuvo final feliz. Un suceso del que tal vez solo se percataron los implicados y puede que algunas personas próximas. Era un día de bullicio en el que los Reyes Magos absorbieron todo el protagonismo. Un Policía Nacional que participaba en el operativo de seguridad de la Cabalgata de Badajoz salvó la vida a una niña pequeña que se estaba asfixiando. Sus padres acudieron desesperados pidiéndole ayuda y el policía, sin pensarlo dos veces, rápidamente le practicó la maniobra de Heimlich y la niña empezó a llorar a gritos, señal de que había expulsado aquello con lo que se atragantó. El policía lo primero que pensó es que había sido con un caramelo, por el contexto.

Ocurrió la tarde del jueves, antes de las 17.00 horas. La Cabalgata acababa de empezar. Diego Casquero lleva 30 años en la Policía Nacional. Es inspector jefe de grupo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Extremadura. Realizaba el servicio de seguridad de la Cabalgata a pie en el interior del recorrido. Cuando estaba a punto de entrar en la glorieta de Cuatro Caminos se le acercó por la espalda una pareja joven. Se habían saltado la valla de protección buscando a alguien que los ayudara. «Me di la vuelta y vi la situación», describe Diego. El padre llevaba a una niña en brazos, se le acercó y le dijo que su hija se estaba asfixiando. «Yo sin mediar palabra, directa y rápidamente le quité a la niña, extendí mi brazo izquierdo, la apoyé en posición de cúbito prono y en la parte alta de la espalda le efectué un golpe, con la niña ligeramente inclinada hacia abajo, por si había algo que le estuviese obstruyendo la vía, para que la expulsara».

Como era la Cabalgata «lo primero que pensé fue que se había atragantado con un caramelo». Este policía calcula que la pequeña podría tener en torno a año y medio. «El padre estaba muy nervioso y la madre lloraba». Tenía que actuar de manera inmediata. «En ese momento sentí que la niña rompía a llorar», la incorporó y con un compañero le observaron el interior de la boca por si tuviese algún caramelo u otro objeto. «Al escucharla llorar ya estaba un poco más tranquilo», explica.

MÉDICOS // En ese momento, entre el público que estaba observando la Cabalgata salió una pareja que se ofreció a prestar su ayuda porque eran médicos. Les explicó que los padres le habían pedido auxilio porque la niña se estaba asfixiando y el médico los tranquilizó diciéndoles que si la niña estaba llorando era porque respiraba bien. Aunque el facultativo no observaba ningún problema respiratorio a simple vista, el policía comentó a los padres que si se sentían más tranquilos, la llevasen al hospital. Cuando Diego comprobó que la situación se había resuelto, informó a su jefe de lo sucedido y continuó con la marcha de la Cabalgata. Misión cumplida. Después preguntó a la sala para comprobar si los padres habían ido al Materno Infantil pero no fue así, de lo que dedujo que la niña ya se encontraba bien.

Este policía no sabe a ciencia cierta con qué pudo atragantarse porque no vieron si expulsó algo. Cuando Diego tranquilizaba a la madre, que seguía llorando, le preguntó si se había atragantado con un caramelo, y le contestó que su hija se estaba comiendo «una brea» (regaliz). «Sea lo que fuera le dije que la niña ya no corría peligro, pero yo no soy médico, por eso les recomendé que fuesen a un centro sanitario».

Es la primera vez que este Policía Nacional se ha visto en esta tesitura y puesto en práctica su formación continua en técnicas de reanimación. «Esta situación no me ha ocurrido nunca» explica y cree que supo y pudo actuar con tranquilidad porque no le estaba ocurriendo a un familiar, pues supone que con alguien cercano se habría puesto nervioso. «No es algo a lo que esté acostumbrado, pero sabía que tenía que actuar con rapidez para evitar que la niña se pudiese asfixiar si se había atragantado».

Diego Casquero entiende que esta pareja en apuros se dirigiese al agente que encontró más próximo en un momento de apuro. «Si a mí me ocurre, acudo a Cruz Roja, a la Policía Nacional, Local o a Protección Civil, a quien encuentre antes». Cuando cogió a la niña de los brazos del padre «lo primero que pensé es que siendo la situación y el día que era, es que se había atragantado con un caramelo, por eso la puse boca abajo, porque lo importante en estos casos es que el niño tiene que estar en una posición para que con un pequeño golpe o un masaje en la espalda expulse lo que pudiera estar obstruyéndole la vía», cuenta.

Para la familia de la niña, que estuviese fuera de peligro fue el mejor regalo del Día de Reyes. También para Diego Casquero, «por supuesto». «En esa situación, con unos padres que te piden ayuda y cuando ves que la niña se recupera, te sientes aliviado, no sé hasta qué punto mi intervención pudo favorecer que se solucionase». En su experiencia profesional y personal quedará marcado. «Con estas intervenciones sientes que ayudas más a la sociedad que incluso en nuestra otra labor, que es muy importante, la de actuar contra la delincuencia». H