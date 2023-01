En los 16 años que llevan participando en el Concurso de Murgas de Badajoz (Comba) nunca lo habían abierto en frío. Pero en la murga 'Yo no salgo' no se han tomado mal que en el sorteo celebrado este sábado en las Casas Consistoriales para determinar el orden de actuación en la fase de preliminares, su agrupación sea la primera en saltar al escenario del teatro López de Ayala, el lunes 6 de febrero. Este año al Comba se han presentado 24 murgas y, por primera vez, una procedente de Cádiz. Cada día de preliminares actuarán 5 murgas, salvo el último, el viernes, que cantarán cuatro.

No será una mala noche para que los amantes del Carnaval a los que entusiasme el trabajo de las murgas, pues la del lunes será la jornada de preliminares en la que actuarán, en cuarto y quinto lugar, dos cabezas de serie: Al Maridi ('Los que te dan gato por liebre) y Las Chimixurris. El resto de los días, cerrará cada noche un cabeza de serie. Son seis y solo cinco días de preliminares.

El lunes 6 de febrero también actuará, en segundo lugar, Charramangeros (esta murga se estrenó el año pasado) y Los Guadalupines 'Oye mi canto' (murga juvenil que participa por primera vez en el Comba).

El segundo día de preliminares (martes 7 de febrero) actuarán las Murguer Queen, LosChungos 'Los Okupas', De turuta madre 'La última y no vamos', Los 3W 'Los Rompecorazones) y cerrará como cabeza de serie Marwan Chiliqui 'El hijo desastre.

El miércoles 8 de febrero el orden de actuación será: Los Mirinda 'Vaccaciones santillanas', Los Lingartos (que también debutan), El Don Juan de tus detalles (del Puerto de Santa María, Cádiz), Los Novatos (de La Garrovilla) y Los Camballotas 'Los Chicos del Corro' (cabeza se serie).

El jueves 9 llegará el turno a Los Espantaperros, Los Mini-folk (juvenil que se estrenó el año pasado en el Comba), Pa 4 Días 'O pa 10 días si llegamos en blanco y negro', Los Escusaos y los Water Closet (cabeza de serie).

El viernes 10, última jornada de preliminares, cantarán la murga Sa tersiao 'El Partido Popular, A Contragolpe 'Pedro el Torpe', Las Castafiores y Los Niños 'Los noveleros'- Ese día, como solo actúan cuatro murgas, fuera de concurso también saldrán al escenario del teatro López de Ayala las dos únicas murgas juveniles, una del colegio Sagrada Familia y otra de Azuaga, según ha explicado el concejal de Ferias y Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez. Actuarán durante la deliberación del jurado.

Comba 2023 ha recuperado así la fase de preliminares, debido al elevado número de agrupaciones que se han inscrito en el concurso (en 2022 fueron 14). 15 de las participantes pasarán a semifinales y 8 a la gran final, que se celebrará el 17 de febrero.

Según ha contado Antonio Cava, integrante de la murga que abre el concurso, 'Yo no salgo', para ellos no supone una decepción. "Es una experiencia que todavía no habíamos tenido en 16 años de participación y prefiero que me toque ahora que el primero o el segundo de la murga". A priori -reconoce- siempre es complicado porque el público está aún frío. "En ediciones anteriores hemos cantado en diferentes días y diferentes posiciones y esta es prácticamente la que nos quedaba, así que vamos a ver si es tan complicado como dicen o no. Nosotros tenemos confianza en lo que llevamos", porque además asegura que van bien de tiempo, "otros años nos ha cogido más apretados". Así que "no hay miedo, ni por el tiempo ni por la posición". El mejor puesto que esta murga ha conseguido en el Comba ha sido un séptimo en una final. En los últimos seis años han entrado en semifinales. En 2022 no participaron por la incertidumbre de la crisis sanitaria. "Este año volvemos con ganas y nos tomamos el concurso como siempre, con humor y con buena actitud". Que actué en Badajoz una murga de Cádiz, les parece muy bien. "Que venta a enriquecer nuestro Carnaval ya sea en calidad o en número nos parece estupendo", afirma Cava.

Mañana domingo se celebra en el teatro López de Ayala el sorteo de los desfiles de comparsas del domingo del Carnaval, el infantil del viernes y el de San Roque del martes.

Por primera vez estos sorteos, el de murgas y el de comparsas, han coincidido el mismo fin de semana. El motivo es que la concejalía ha querido agilizar el proceso porque este lunes tiene que estar en imprenta el programa, para poder llevarlo a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, donde el Carnaval de Badajoz se estrenará con el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

ORDEN DE ACTUACIÓN EN LA FASE DE PRELIMINARES DEL CONCURSO DE MURGAS DE BADAJOZ:

LUNES 6

1. LOS YO NO SALGO - “LOS DE LA BARRA LIBRE”

2. CHARRAMANGUEROS: LOS VALIENTES

3. MURGA LOS GUADALUPINES “OYE MI CANTO”

4. CS AL MARIDI “LOS QUE TE DAN GATO POR LIEBRE”

5. CS LAS CHIMIXURRIS

MARTES 7

6. MURGUER QUEEN

7. LOS OKUPAS - MURGA LOS CHUNGOS

8. ASOC. CARNAVALERA MURGA DE TURUTA MADRE “LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS”

9. LOS ROMPECORAZONES - LOS 3W

10. CS MARWAN CHIILIQUI “EL HIJO DESASTRE”

MIÉRCOLES 8

11. LOS MIRINDA PRESENTAN: VACCACIONES SANTILLANAS

12. MURGA LOS LINGARTOS

13. EL DON JUAN DE TUS DETALLES

14. MURGA DE LA GARROVILLA “LOS NOVATOS”

15. CS LOS CHICOS DEL CORRO (LOS CAMBALLOTAS)

JUEVES 9

16. LOS ESPANTAPERROS

17. LOS MINI-FOLK

18. PA 4 DÍAS, O PA 10 DÍAS (SI LLEGAMOS) EN BLANCO Y NEGRO

19. LOS ESCUSAOS

20. CS COMUNAVERGA (LOS WATERCLOSET)

VIERNES 10

21. MURGA SA TERSIAO “EL PARTIDO POPULAR”

22. MURGA A CONTRAGOLPE “PEDRO EL TORPE”

23. ASOCIACIÓN MURGA LA CASTAFIORE

24. CS LOS NOVELEROS (MURGA LOS NIÑOS)