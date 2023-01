En casi cuatro horas se repartieron ayer más de 520 Roscones de Reyes en el paseo de San Francisco de Badajoz que dieron para más de 8.000 porciones. También los había sin gluten y sin azúcar. Solo sobraron 10 cajas que la Concejalía de Cultura entregó en los comedores sociales.

Para sorpresa de quienes se acercaron a primera hora a las tres jaimas instaladas estratégicamente en la plaza, no se formaron largas colas como en ediciones anteriores, cuando había familias que se apostaban al amanecer para asegurarse un trozo del preciado dulce. Quizá la diferencia estaba en que esta vez no había regalos en el interior, como se hacía antes, ni tampoco chocolate, que preparaba la Brigada Extremadura XI.

El ayuntamiento desistió de los regalos porque muchos solo se dedicaban a abrir el Roscón para hacerse con el regalo y no llegaban a probar el dulce, que tiraban en cualquier lugar. Este año tampoco hubo chocolate, algo que algunos echaron en falta para remojar el Roscón, si bien, hubo muchos que aprovecharon para sentarse en los establecimientos de hostelería del entorno para consumir alguna bebida caliente con la que acompañar el Roscón. En algunas cafeterías sí hubo colas. De uno u otro modo, la tradición del reparto de Roscón de Reyes en San Francisco como antesala de la Cabalgata en Badajoz, se cumplió.

Fabiola acudió con su madre, María José, y su hermana, de 2 años, en su sillita. «Todos los años decimos que vamos a comer el Roscón pero nunca venimos, este año claramente sí», contaba esta niña. «Es la primera vez -explicó la madre- porque siempre trabajo en Navidad, pero este año he aprovechado para venir con mis niñas a comer el Roscón, que está buenísimo». María José se quedó «alucinada» con que no hubiese colas, «mejor, más rápido, nos vamos a casa antes». No les importó que no hubiese regalos ni chocolate. «Lo importante es estar este día en familia».

Yolanda es de Punta Umbría (Huelva) y está en Badajoz pasando unos días con su hija Sonia, que la llevó a San Francisco. «Estoy encantada», comentó, porque en su lugar de origen «sí se come Roscón pero no lo regalan». Su hija echó en falta música, los sorteos y «un poco de más ambiente», aunque reconocía que «no se está mal». «Es un día bonito para disfrutar con la familia y compartir con los niños», contaba Sonia. «Este año está la cosa más floja pero se puede salir y disfrutar igualmente, creo que se debería publicitar algo más para que la gente venga y se entere». «El Roscón está buenísimo, a mí me gusta a palo seco», remató su madre.

Dolores y Carmen tenían claro por qué estaban en San Francisco: «Venimos a por el Roscón». A Dolores le pareció que estaba «muy jugosito» y Carmen se preguntaba por qué este año no había colas. «Está bien que los bares ganen algo», se conformaba, ante la ausencia de chocolate.

El alcalde, Ignacio Gragera, que acudió a probar el Roscón con varios concejales, destacó que con esta actividad a primera hora de la mañana y a la espera de la Cabalgata, «la gente ya siente que el día de Reyes ha llegado y cumplimos con la tradición».